CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Облака «потяжелели»: приток крупных проектов увеличил средний чек на 46% — данные «Рег.облака»

По данным облачного провайдера «Рег.облако», количество заказчиков публичного облака за год увеличилось до 22 тыс. компаний, а общее число заказчиков облачных услуг всех типов — до 27 тыс. Инвестиции в цифровизацию бизнеса и миграция крупных ИT-систем увеличили средний чек публичных облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Структура изменений на облачном рынке показывает смещение интереса от базовой ИT-инфраструктуры к сервисным и управляемым ИT-решениям. Выручка за 2025 г. от аренды виртуальных серверов в «Рег.облаке» выросла на 61%, услуги резервного копирования — на 77%. Наиболее высокий темп роста — на 226% — показывают облачные платформенные и управляемые сервисы, такие как объектное хранилище S3 и управляемые кластеры Kubernetes.

Тенденция прежде всего связана с реакцией российских компаний на неопределенность. В отрасли приватное облако (private cloud) или on-premise-инфраструктуру принято выбирать под стабильные прогнозируемые нагрузки. А публичное облако (public cloud) — в качестве инструмента для работы в условиях переменчивого спроса и необходимости оперативной оптимизации затрат. Динамичный рост востребованности публичных сервисов, особенно со стороны более крупных заказчиков, сигнализирует о стремлении бизнеса к финансовой гибкости в период турбулентности.

«Приток крупных проектов в публичные облачные сервисы увеличил средний чек на 46%. Для средних и крупных проектов — средний чек 300 тыс. рублей в месяц, в то время как для малых компаний — 5 тыс. руб. Выбор в пользу публичного облака с серьезными бюджетами, а для крупного бизнеса может достигать 2 млн рублей в месяц, — это управленческое решение о защите от рисков. Вместо капитальных вложений в “железо” под долгосрочный прогноз, компании предпочитают операционные расходы под текущие задачи. Таким образом переводят IT из статьи затрат на развитие в статью операционной гибкости и устойчивости. Неопределенность рынка больше не тормозит цифровизацию, а меняет ее финансовую модель», — сказал Сергей Рыжков, коммерческий директор «Рег.облака».

По оценкам «Рег.облака», в 2026 г. ожидается рост облачного рынка до 35%, что в разы превышает прогнозируемый рост общей ИT-отрасли. Основными драйверами остаются переход от Capex к Opex-модели (оплата по мере использования) и повсеместный рост цифровизации бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Арестован хакер, наловчившийся снимать за 1 евроцент отели ценой 1 тыс. евро за ночь

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Счетная палата заявила о лишних тратах на связь в глубинке

Платить за воздух. Главный почтовый сервис страны стал брать деньги за функцию, которая была бесплатной десятилетиями. Опрос

Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще