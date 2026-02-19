Пользователи «Алисы AI» экономят в среднем 25% на онлайн-покупках с агентом «Найти дешевле»

По данным «Алисы AI», пользователи ИИ-агента «Найти дешевле» экономят в среднем 25% от стоимости выбранного товара — это около 6 тыс. руб. за одну покупку. Чаще всего инструмент применяют при онлайн-покупках в категориях с высокой ценовой чувствительностью, где сравнение цен перед оформлением заказа остается распространенной практикой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным аналитики сервиса, 33% запросов приходится на электронику, 17% — на компьютерную технику и 13% — на бытовую технику. Именно в этих сегментах 77% пользователей сравнивают предложения перед покупкой, чтобы найти более выгодную цену.

Для подбора выгодных вариантов пользователь направляет ссылку на товар в чат с «Алисой AI». Агент анализирует миллиарды предложений из интернет-магазинов и маркетплейсов и формирует подборку товаров — в среднем на четверть дешевле исходной цены. По данным сервиса, около 30% покупок оформляются непосредственно через чат буквально в один клик с оплатой через «Яндекс Пэй».

Инструмент был запущен в декабре 2025 г. и с момента старта стал доступен более чем 1 млн человек, ранее подавших заявку через лист ожидания «Алисы AI». В ближайшее время «Найти дешевле» планируется открыть для всех пользователей — он будет доступен в чате с «Алисой AI», а также через кнопки «Найти дешевле» в «Яндекс Браузере» и «Найти скидку» в «Поиске Яндекса».