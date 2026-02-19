В новом микрорайоне новая связь — «МегаФон» обновил 4G в поселке Чигири

Жители микрорайона «Европейский» в поселке Чигири теперь могут комфортно пользоваться мобильным интернетом как на улице, так и дома. Инженеры «МегаФона» усилили сеть, что позволило увеличить скорость передачи данных и обеспечить стабильный LTE-сигнал. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее в микрорайоне качественный 4G внутри помещений был недоступен — уверенное покрытие было только на открытом пространстве. Благодаря запуску дополнительной базовой станции, работающей в нескольких диапазонах частот, пользователи теперь могут быстро обмениваться сообщениями, фото и видеофайлами, находясь как на улице, так и в квартирах. При этом скорость мобильного интернета достигает 25 Мбит/с.

Анализ big data «МегаФона» показал, что более 40% мобильного трафика жителей микрорайона приходится на онлайн-развлечения. Находясь дома, абоненты чаще всего проводят время за просмотром фильмов и видеороликов на сервисах «Яндекса» и «Вконтакте». Обновленная инфраструктура позволяет жителям микрорайона общаться по видеосвязи, работать с облачными сервисами и онлайн-документами, а также управлять умными домашними устройствами через мобильные приложения.

«В новых микрорайонах высокий спрос на качественную мобильную связь — люди хотят смотреть видео, работать и учиться онлайн, не выходя из квартиры. Новая базовая станция в жилом микрорайоне «Европейский» решает эту задачу. Приоритетом в работе для нас является обеспечение цифрового комфорта там, где люди живут, работают и отдыхают», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Запуск современной базовой станции— это важный шаг для развития посёлка Чигири, который стремительно развивается и становится все более привлекательным для амурчан. Стабильный мобильный интернет дома — сегодня это уже базовая потребность, и важно, что бизнес откликается на запросы жителей и инвестирует в развитие территорий», — сказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.