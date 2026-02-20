Cloud.ru открыл доступ к публичному тестированию Evolution Managed ClickHouse в облаке

Cloud.ru открыл публичный доступ к тестированию Evolution Managed ClickHouse — управляемой колоночной аналитической СУБД в облаке. Сервис позволяет работать с большими объемами информации и получать отчеты в режиме реального времени без затрат на локальную инфраструктуру и техподдержку. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Сервис ориентирован на сценарии онлайн-обработки аналитических запросов (OLAP), построения витрин данных (Data Marts), а также хранения временных рядов (time series data): логов, телеметрии и иных типов данных. С его помощью можно решить задачи по аналитике веб-проектов и мобильных приложений, оптимизации цифровой рекламы, финансового анализа и аудита безопасности систем.

Весь процесс создания и конфигурации СУБД в облаке Cloud.ru автоматизирован, что сокращает время запуска базы данных и ее настройки с нескольких дней до нескольких минут. Пользователи могут менять параметры ClickHouse — лимиты, кеши, фоновые операции в консоли Cloud.ru — без ручной правки конфигураций и перезапуска сервисов.

Подключение к Evolution Managed ClickHouse в режиме публичного тестирования осуществляется через заявку в консоли Cloud.ru. В течение одного квартала, до момента завершения публичного теста, сервис будет доступен бесплатно.

Сервис интегрируется с другими BI-инструментами и системами хранения данных на облачной платформе Evolution. Например, его можно использовать вместе с аналитическим SQL-движком Evolution Managed Trino для обработки данных из разных источников и сервисом для визуализации данных Evolution Managed BI. Это позволяет построить комплексную архитектуру аналитических решений в едином облачном контуре.

Все соединения с СУБД шифруются при помощи протокола TLS. Безопасность данных соответствует требованиям 152-ФЗ, индустриальных стандартов ISO и PCI DSS.

«Evolution Managed ClickHouse позволяет бизнесу создавать витрины данных для дальнейшей визуализации в BI-инструментах и решать иные задачи по хранению и обработке различных типов данных. Это особенно полезно в сферах, где оперативная реакция на изменения важна для успеха бизнеса. Сервис разворачивается в несколько кликов и в рамках публичного тестирования — бесплатен. Поэтому мы приглашаем коллег из сторонних команд дать нам обратную связь по создаваемому продукту», — сказал руководитель направления позиционирования продукта Cloud.ru Виталий Ранн.