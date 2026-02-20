CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Мегамаркет» добавил возможность быстрого оформления заказа

«Мегамаркет» запустил формат «Быстрая покупка». Он позволяет оформлять заказы напрямую из выдачи — независимо от того, найден товар через каталог или поиск. Переход в карточку товара больше не требуется. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

По данным компании, 26% пользователей оформляют заказы напрямую из листинга. Ранее для завершения покупки необходимо было открыть карточку товара и пройти несколько этапов оформления. Обновленный сценарий сокращает путь к заказу с четырех шагов до двух.

«Скорость и удобство становятся ключевыми факторами выбора маркетплейса. Пользователь ожидает, что покупку можно оформить мгновенно. Запуск быстрой покупки — часть нашей стратегии по повышению конверсии и развитию бесшовного клиентского опыта», — сказал Ярослав Афанасьев, коммерческий директор «Мегамаркета».

При использовании функции «Быстрая покупка» пользователь выбирает нужное количество товара и сразу переходит к чекауту. Если адрес доставки и способ оплаты уже сохранены, заказ можно оформить за несколько секунд.

Сокращение пути к покупке – устойчивый тренд в e-commerce. Пользователи все чаще выбирают сервисы, где можно купить быстро и без лишних действий. Это особенно важно в мобильной среде, где решения принимаются «на ходу», а оформление заказа ожидается в максимально короткие сроки.

В дальнейшем «Мегамаркет» планирует расширять сценарии быстрой покупки и внедрять их в другие точки взаимодействия с сервисом. При положительных результатах компания также рассматривает запуск мини-корзины, инструментов апсейла и интеграцию функции в блоки рекомендаций и на главную страницу.

