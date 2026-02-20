МТС обеспечила связью деревню вятских портных

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети LTE в деревне Рубцы и еще 15 малых населенных пунктах региона. Благодаря обновлению телеком-оборудования высокоскоростной мобильный интернет стал доступен еще для семи тыс. кировчан. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические работы МТС были проведены в поселке Кильмезь, где сохранились купеческие магазины XIX века и величественная Свято-Троицкая церковь. Высокоскоростной интернет также появился в деревне Рубцы, жители которой в конце XIX века славились портняжным ремеслом, и в деревне Ветоши, где прежде занимались извозом. Также связь пришла в деревню Алдарово Малмыжского района, где в XIX веке местные жители занимались лесными промыслами, и в деревню Большие Туры, где расположено сельхозпредприятие: теперь у местных жителей появилась возможность продавать свою продукцию через онлайн-площадки.

Обновленное телеком-оборудование МТС также появилось в селах Яшкино, Максимовский, Никуленки, Куликовская, Моржи, Гарь, Барашки, Долбилово, Гаряевы, Хмелевка и Монастырская. Благодаря этому кировчане теперь могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами банков, «Госуслугами», находить нужную информацию для работы и учебы, а также играть в онлайн-игры и смотреть фильмы.

«Мы продолжаем стирать цифровое неравенство с карты Кировской области. Интернет сегодня — это не роскошь, а базовая потребность, как вода или свет. Мы строим инфраструктуру, чтобы в любом селе у кировчан были равные возможности для образования и работы. В прошлом году мы обеспечили связью и высокоскоростным интернетом более 40 деревень нашего региона. В этом году мы продолжим работу в этом направлении», — сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Проект реализован при поддержке Министерства информационных технологий и связи Кировской области.