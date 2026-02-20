CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС раскинула LTE-сеть для спортсменов и болельщиков Финала Кубка России по биатлону

МТС обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом территорию лыжно-биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой для проведения Финала Кубка России по биатлону, который пройдет с 26 февраля по 1 марта 2026 г. Для этого МТС установила вблизи стадиона в Златоусте передвижную базовую станцию. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС покрыла сетью всю территорию биатлонного комплекса: трибуны и главную сцену, зоны специальных активностей для болельщиков, точки питания и обогрева. Стабильный LTE-интернет уже доступен для организаторов, спортсменов и тренерских составов, а также для двух десятков тысяч зрителей. Высокая скорость передачи данных позволит болельщикам в дни соревнований вести трансляции церемонии открытия, мужские и женские зачеты в спринте, гонки преследования и масс-старт.

«Мы развиваем инфраструктуру по всей Челябинской области и находим технические решения под конкретные локации и задачи. Златоуст в дни проведения биатлонных состязаний становится центром притяжения не только южноуральцев, но и гостей из других уголков страны. И особенно важно организовать высокую пропускную способность сети, чтобы стабильная скорость LTE-интернета была доступна всем. Надежная связь и доступ к современным цифровым сервисам – сегодня это не только вопросы комфорта участников массовых мероприятий, но и безопасности», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

