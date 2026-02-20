CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС расширила покрытие LTE в Закамье за счет отключения устаревшего стандарта 3G

МТС провела рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, еще в трех закамских городах Татарстана. Благодаря обновлению свыше 70 базовых станций в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, жители этих городов получили доступ к ускоренному мобильному интернету и технологии VoLTE для голосовых звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате рефарминга (перевода) базовых станций 3G в стандарт LTE, скорость передачи данных в сети МТС в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево увеличилась на 35%. Покрытие на местности и проникновение сигнала внутрь зданий также улучшились - базовая станция LTE 2100 МГц имеет больший радиус действия, чем в LTE 2600 МГц, ранее использовавшегося в стандарте связи 3G.

«Благодаря рефармингу в Набережных Челнах, который мы провели осенью прошлого года, средние скорости мобильного интернета в автограде выросли на треть. Теперь обновленная телеком-инфраструктура стала доступна и для 175 тысяч жителей Бугульмы, Лениногорска, Азнакаево. В дополнение к увеличению скорости интернета, перевод частот в стандарт 4G дает татарстанцам еще одно преимущество — расширяет доступ к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE, которая позволяет совершать голосовые звонки с «эффектом присутствия» собеседника и очень быстрым соединением», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Рефарминг частот в городах Закамья — часть масштабного проекта МТС по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России, направленного на повышение качества связи и расширение возможностей для абонентов.

