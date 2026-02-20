РАСВЭРО и «Яндекс» договорились о сотрудничестве по продаже рекламы на цифровых пилларах

Оператор наружной рекламы Москвы РАСВЭРО запустит в городе новый тип инвентаря — цифровые пиллары. В 2026 г. компания планирует установить на уличных тумбах более 160 видеоэкранов. «Яндекс» получил эксклюзивные права на продажу этого инвентаря по аукционной модели. Рекламодатели смогут запускать кампании на конструкциях оператора, управлять бюджетом, настраивать сроки и места показа через «Директ». Это сделает цифровую наружную рекламу доступнее для большего числа компаний, включая малый и средний бизнес.

Пользователи «Яндекс Директа» смогут размещать рекламу на пилларах РАСВЭРО — уличных тумбах с тремя рекламными сторонами. Уже с февраля 2026 г. можно запускать кампании на 40 цифровых сторонах, а к августу их число вырастет до 160. Большинство конструкций располагается в пределах Третьего транспортного кольца Москвы в местах с высоким трафиком — между проезжими частями и тротуарами, вблизи перекрестков и светофоров. Благодаря этому реклама на пилларах видна и пешеходам, и водителям.

«Сотрудничество позволит нам проанализировать программатические аукционные закупки, оценить их влияние на рекламодателей и рынок наружной рекламы. А также привлечет новые бренды, в том числе малый и средний бизнес. При этом РАСВЭРО сохранит классическую модель закупки и продажи наружной рекламы на цифровых тумбах в рамках 75% эфирного времени — гарантированные сделки с фиксированными условиями размещения. А для тех, кому интересна возможность протестировать места показов, усилить присутствие в определенные часы или в определенных точках, станет доступен аукцион Яндекс Директа», — сказала Светлана Войтенко, коммерческий директор РАСВЭРО.

При размещении на пилларах РАСВЭРО рекламодатели получат все преимущества цифровой наружной рекламы от «Яндекса». Они смогут выбрать место, время суток, период и сроки показа объявлений. Также им будут доступны оценка влияния рекламы на поисковый интерес, трафик, конверсии и посещаемость в офлайне. Стоимость размещения будет рассчитываться по аукционной модели за 1000 потенциальных контактов с рекламным сообщением в реальном времени (real time opportunity to see — RT OTS).

С февраля 2026 г. запускать кампании на пилларах РАСВЭРО рекламодатели Яндекса могут через своих персональных менеджеров. Позже размещать рекламу можно будет привычным способом — через интерфейс «Яндекс Директа».

«Партнерство с РАСВЭРО позволит нам расширить присутствие на рынке наружной рекламы и добавить в «Директ» новые форматы размещения. Конструкции оператора дополнят наш инвентарь цифровых коробов на крышах такси, а также экранов в витринах ритейлеров и в пунктах выдачи заказов. Это поможет бизнесу работать с аудиторией в центральных и наиболее оживленных районах Москвы, гибко управлять размещениями и получать расширенную аналитику эффективности кампаний», — сказал Борис Саленко, руководитель направления цифровой наружной рекламы в «Яндексе».