Тренды онлайн-торговли: малый бизнес ставит на гибкость, а крупный — на лояльность

Эксперты «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») проанализировали* транзакции онлайн-площадок разного размера: небольших, средних и крупных.Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Общие данные

За 2025 г. оборот всех подключенных к «ЮKassa» онлайн-магазинов вырос на 26% в годовом выражении, число покупок увеличилось на 16%, а средний чек — на 9%, до 1,4 тыс. руб.

Эксперты сервиса отмечали, что ключевыми драйверами стали рост числа самозанятых и малых магазинов, а также окончательное смещение потребительских предпочтений от банковских карт в сторону альтернативных платежных систем.

Малый бизнес: гибкость и доступность

Оборот небольших площадок в 2025 г. вырос на 82% год к году, число транзакций – на 90%, средний чек снизился на 4% и составил 2 тыс. руб. Это свидетельствует о том, что покупки в небольших нишевых магазинах стали повседневной привычкой.

Интересно, что рост у малого сегмента заметен там, где покупка воспринимается как регулярная или эмоциональная — и потому чаще совершается онлайн. Так, у ресторанов и кафе оборот вырос более чем в 2 раза, как и число транзакций, а средний чек увеличился на 5% до 2,1 тыс. руб.

В «практичных» категориях рост тоже выраженный: автозапчасти и аксессуары для автомобилей прибавили 62% по обороту (транзакции +44%, средний чек +13% до 6,92 тыс. руб.).

Есть и сегменты, где онлайн покупают по-крупному: например, оборот онлайн-магазинов мебели и бытовых принадлежностей вырос на 58%, число транзакций — на 18%, а средний чек — на 34% до 14,3 тыс. руб.; оборот товаров для дома и ремонта увеличился вдвое, число транзакций — на 95%, средний чек — на 8% до 14,89 тыс. руб.

Покупки, связанные с эмоциями и комфортом, подтверждают тренд на переход в онлайн: рост показали, например, цветы и сопутствующие товары (оборот +92%, транзакции +82%, средний чек +6% до 5,14 тыс. руб.) и предметы интерьера (рост оборота и числа транзакций в 2,5 раза, а среднего чека — на 4% до 6,5 тыс. руб.).

Кроме того, малые игроки делают доступнее и привычнее онлайн-покупку различных услуг. Например, вырос сегмент ветеринарных услуг (оборот +84%; транзакции +78%; средний чек +4%, до 5,04 тыс. руб.), а также гостиницы (рост оборота более чем в два раза, как и числа транзакций; средний чек + 5%, до 11,09 тыс. руб.).

«Данные подтверждают, что потребитель готов доверять небольшим брендам существенные суммы, если получает качественный сервис и уникальный продукт. Кроме того, малый бизнес первым тестирует нишевые категории и чаще собирает спрос множеством небольших покупок — отсюда динамика по количеству оплат и мягкая коррекция среднего чека», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.

Средний бизнес: цифровизация рутины

Оборот средних площадок в 2025 г.вырос на 76%, число транзакций – на 85%, средний чек снизился на 5% и составил 2,19 тыс. руб.

Наиболее показательная деталь — кратный рост в офлайн-сервисах. Например, сегмент мойки автомобилей вырос в 2,5 раза по обороту и числу транзакций, а его средний чек — на 9% до 131 руб. Курьерская доставка также демонстрирует рост: оборот и число транзакций увеличились более чем в два раза, средний чек прибавил 6% и составил 1,38 тыс. руб.

В медицине — немного другой сценарий. Оборот медицинских лабораторий вырос вдвое, транзакции — на 90%, а средний чек — на 11% до 12,77 тыс. руб.: здесь рост подкрепляется регулярностью и понятной потребностью людей.

«Средний бизнес успешно монетизирует удобство: там, где раньше требовался звонок или визит, теперь достаточно нажатия кнопки оплаты. Мы видим актуальный тренд на экономию времени: пользователи предпочитают оплачивать услуги заранее или через приложения», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa».

Есть и товарные направления, где средние игроки сохраняют темп: одежда для мужчин и женщин (оборот +69%, транзакции +57%, средний чек +8%, до 12,42 тыс. руб.); БАДы и спортивное питание (оборот +75%, транзакции +58%, средний чек +11%, до 7,59 тыс. руб.); строительные материалы (оборот +72%, транзакции +70%, средний чек без изменений — 18,25 тыс. руб.), зоотовары (оборот врос в 2,5 раза, транзакции — в два раза, средний чек 4+12%, до 432 руб.).

А турагентства выросли по оборотам вдвое, по транзакциям — на 58%, а средний чек составил 12,02 тыс. руб. (+36%) — что указывает на возвращение привычки планировать поездки через сервисных посредников.

Крупный бизнес: подписки и лояльность

Оборот крупных площадок в 2025 г. вырос на 54%, число транзакций – на 41%, средний чек – на 9% до 1,23 тыс. руб.. Эксперты отмечают особенность: если малые площадки создают новый массовый спрос, то крупные все чаще зарабатывают на лояльности и доверии — через экосистемы, подписки и цифровые категории.

Это хорошо видно по категории цифровых товаров (аудио, видео, музыка): оборот в ней вырос на 56%, число транзакций — на 36%, средний чек — на 15% до 261 рубля. Сегмент видеоигр показывает ещё более яркую динамику: оборот вырос вдвое, число транзакций — на 54%, средний чек — на 32% до 527 руб.

При этом крупный ритейл не отказывается и от физических товаров, но делает ставку на категории с добавленной ценностью: косметика и парфюмерия (оборот +93%, число транзакций +89%, средний чек +2%, до 6,5 тыс. руб.); спорттовары (оборот вдвое, как и число транзакций, средний чек +2%, до 11,73 тыс. руб.); сантехническое и отопительное оборудование (оборот +80%, число транзакций +68%, средний чек +7%, до 24,58 тыс. руб.).

«Крупный бизнес смещает фокус с товаров первой необходимости на эмоциональные покупки и цифровые товары. Крупные игроки делают деньги на доверии и премиальном сервисе, в то время как конкуренция за базовую корзину смещается в сторону дискаунтеров и маркетплейсов», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa».

Почему это важно

В «ЮKassa» отмечают тенденцию: рынок перестраивается через разные модели роста. Малые берут гибкостью и скоростью входа в нишу, средние — поиском устойчивых сервисных сценариев и цифровизации офлайна, крупные — капитализацией доверия и привычки к регулярным платежам.

«Рынок онлайн-торговли перестал быть единым пространством: у малого бизнеса рост чаще идет через нишевые категории и доступность услуг, у среднего — через повседневные сервисы, а у крупных — через цифровые продукты и премиальные линейки. Границы между сегментами при этом становятся более проницаемыми. Успешный нишевой проект может за год-два перейти из малого сегмента в средний. А средний бизнес, нашедший свою модель, — претендовать на место среди крупных игроков», — сказал Никита Цой.

* Аналитики изучили платежи пользователей в интернет-магазинах разных сегментов (малого, среднего и крупного) за 2025 г. и 2024 г. Рассмотрены данные более чем 266 тыс. интернет-магазинов, подключенных к «ЮKassa». Малый сегмент — площадки с оборотом до 1 млн руб. в месяц, средний — с оборотом от 1 до 15 млн руб. в месяц, крупный — с оборотом от 15 млн руб. в месяц.