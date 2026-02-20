CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Циан» призывает кандидатов выполнять тестовые задания или live coding исключительно с помощью ИИ

«Циан» призывает кандидатов выполнять тестовые задания или live coding исключительно с помощью ИИ Об этом CNews сообщили представители «Циана».

Настоятельные рекомендации использования ИИ-ассистентов уже касаются участников отбора в Product & Technology и HR-функции. Этот подход позволяет оценить не только конечный результат, но и сам процесс его достижения и роль ИИ в нем: использование подходов для проверки качества, эффективность взаимодействия с ИИ, а также влияние на скорость выполнения задания и соблюдение принципов этичного и безопасного использования.

Таким образом, «Циан» создает среду, в которой использование ИИ становится управляемой, безопасной и естественной частью работы. Именно нормализация владения ИИ-инструментами является фундаментом для правильных дальнейших инвестиций и важным конкурентным преимуществом.

«Циан» инвестирует не только в технологии, но и в способность людей работать с технологиями. Профиль компетенций владения ИИ-навыками, разработанный в «Циане» в 2026 г., описывает, что значит эффективно работать с инструментами искусственного интеллекта: какие навыки необходимы, на каком уровне они должны быть развиты, и как они применяются в рабочих задачах. Оценка этих компетенций на этапе найма уже используется для сотрудников Product & Technology. Далее этот подход будет масштабирован на всех сотрудников компании.

Максим Радюков, директор по информационным технологиям «Циана»: «Сегодня у нас в компании более 75% разработчиков используют AI. Владение AI‑инструментами уже становится нормой для рынка. Мы создаём среду, в которой AI — управляемая, безопасная и естественная часть работы. Навыки владения AI-инструментами и инвестиции в них становятся ключевым конкурентным преимуществом».

