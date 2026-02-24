CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Контур» обеспечил поддержку обмен медицинскими электронными документами в соответствии с законом о персональных данных

Сервис «Контур.Страхование» запустил обмен гарантийными письмами по ДМС в электронном виде. Решение обеспечивает передачу медицинских документов с соблюдением требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и норм информационной безопасности.

«Контур.Страхование» — сервис для обмена электронными документами в рамках ДМС между страховыми компаниями и медицинскими клиниками. Внутри сервиса реализован процесс запроса и отправки гарантийных писем — документов, по которым страховая компания подтверждает оплату медицинских услуг за застрахованного пациента.

Евгения Жижина, менеджер проекта «Контур.Страхование», сказала: «Гарантийные письма содержат персональные данные и сведения, относящиеся к медицинской тайне. Их необходимо передавать через аттестованные серверы с соблюдением установленных мер защиты информации. Использовать электронную почту или классического сервисы ЭДО для этих целей не следует — они не соответствует требованиям Федерального закона152-ФЗ «О персональных данных».

В сервисе реализована поддержка гарантийных писем по формату, утвержденному приказом ФНС России от 5 июля 2025 г. №ЕА-7-26/532@. Страховые компании могут формировать и направлять такие документы: через веб-интерфейс «Контур.Страхования»; через API — с интеграцией во внутренние медицинские информационные системы.

Запуск обмена гарантийными письмами по формату ФНС расширяет возможности безопасного электронного взаимодействия между страховыми компаниями и медицинскими организациями и позволяет выстраивать процессы ДМС в цифровом формате с учетом требований законодательства.

