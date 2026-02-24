CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил качество связи в историческом центре Новосибирска

Старейший район НовосибирскаЖелезнодорожный – получил увеличенную емкость сети и более стабильный сигнал «МегаФона». Оператор установил дополнительное телеком-оборудование рядом с театром «Красный факел», укрепив 4G в историческом районе города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Территория, где сейчас располагается «Красный факел», для города значимая. В начале XX века здесь кипела деловая жизнь, а здание будущего театра было построено для Коммерческого собрания, чтобы предприниматели могли проводить здесь свой досуг. Сейчас в этом квартале сосредоточены банки, офисные здания, гостиницы и рестораны.

Инженеры «МегаФона» установили оборудование и задействовали комплекс частот, которые обеспечивают высокую пропускную способность сети. Благодаря этому еще больше абонентов одновременно могут пользоваться интернетом без снижения скорости соединения. Это особенно важно для территорий, где тысячи человек работают и проживают. Также связисты задействовали низкочастотные диапазоны LTE, поэтому сигнал от этой станции легко долетает до реки и покрывает мост через Обь.

«Центр мегаполиса требует особого внимания к качеству связи из-за высокой концентрации объектов культуры и бизнеса. Именно здесь происходит обмен большими объемами данных, используются продвинутые технологии, которые требуют устойчивого интернета. По данным официального сайта Новосибирска, на территории города работает около 70 тыс. компаний и около 60 тыс. индивидуальных предпринимателей. Чтобы они могли выполнять свои задачи в максимально комфортных условиях, мы строим дополнительную инфраструктуру и модернизируем действующую. Согласно исследованию аналитической компании Megabitus, «МегаФон» лидирует в Новосибирске по скорости мобильного интернета. Средняя скорость скачивания в городе составила 30,81 Мбит/с», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам

Последний день регистрации на конференцию CNews «Информационная безопасность 2026»

Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Даже с россиянами не было так жестко. Гигантские производители ПК закрыли гигантской европейской стране сайты с драйверами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще