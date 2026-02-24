CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Мегамаркет» запускает направление товаров с историей эксплуатации

«Мегамаркет» расширяет ассортимент и запускает новое направление — товары с историей эксплуатации. Проект стартует с категории автомобильных шин и станет частью стратегии компании по расширению ассортимента и развитию доступных форматов покупки. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Размещать товары с историей эксплуатации на платформе могут только профессиональные продавцы. Перед публикацией ассортимент проходит стандартную модерацию. При создании карточки продавец обязан выбрать соответствующую категорию и указать, что товар ранее был в использовании. Команда платформы дополнительно контролирует корректность размещения и соответствие категории.

«Мы видим устойчивый спрос на более доступные решения. При этом рынок товаров повторного обращения существует давно, но он остается фрагментированным и не всегда прозрачен для покупателя. Новый раздел позволяет создать понятную и безопасную среду с тем же уровнем доверия, который наши пользователи ожидают от маркетплейса», — сказал Святослав Милешкин, руководитель направления авто и товары для дома в «Мегамаркете».

По оценкам компании, средний чек шин с историей эксплуатации на 40–60% ниже стоимости новых аналогов того же бренда и типоразмера. В карточках товаров представлена подробная информация о состоянии шин и остатке протектора.

Доставка осуществляется по стандартным сценариям платформы и не отличается для пользователя от доставки новых товаров. Стоимость и сроки рассчитываются по единым тарифам. На товары с историей эксплуатации распространяется начисление и списание бонусов действующей программы лояльности маркетплейса, а также доступна опция оплаты частями.

В настоящее время товары повторного обращения представлены в категории «Шины», при этом «Мегамаркет» также начал рассматривать развитие сегмента автомобилей с пробегом. Запуск проекта ориентирован на расширение доступа к качественным товарам по более привлекательной цене с прозрачными условиями покупки, доставки и гарантийной поддержки.

