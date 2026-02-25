«МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Тверской области

«МегаФон» улучшил качество связи в сельской местности Тверской области. Так, технические специалисты установили новые телеком-объекты и провели модернизацию оборудования в Нелидово и в четырёх населённых пунктах района: Монино, Земцы, Шейкино и Южном. Благодаря проведенным работам скорость передачи данных в сети «МегаФона» выросла на 20%, что позволяет абонентам комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами и находиться на связи с близкими.

Также в районном центре специалисты оператора увеличили ёмкость сети, что позволило снизить нагрузку на оборудование в часы пик. Улучшение качества связи таже затронуло деревни и поселки, расположенные вдоль участков трассы регионального значения Белый — Нелидово. В этих четырех малых населенных пунктах работы были сфокусированы на расширении зоны покрытия LTE, благодаря чему связь стала доступной на более дальних расстояниях.

«При составлении плана по строительству новых базовых станций мы ориентируемся в первую очередь на реальные потребности наших клиентов. Во все поселениях за прошлый год увеличились и количество абонентов, и интернет-трафик, и объём звонков. Поэтому было решено построить новые телеком объекты, используя несколько частотных диапазонов LTE», — отметил Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Абоненты «МегаФона» могут уверенно пользоваться необходимыми приложениями, онлайн-банкингом и госуслугами, стриминговыми, обучающими и другими цифровыми сервисами даже при высокой нагрузке на сеть.

За 2025 г. инженеры оператора построили и модернизировали более 140 объектов связи в городах и районах области.