CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО ИТ в госсекторе
|

«Ростелеком» открыл доступ к медицинским консультациям через мессенджер Max

«Ростелеком», дочерние компании «РТ Доктис» и «РТ МИС» вместе с региональными министерствами здравоохранения расширили функционал медицинского чат-бота в мессенджере Max. Теперь жители 24 российских регионов могут не только записаться на прием в поликлинику через Max, но и получить консультацию врача онлайн, а также дистанционно закрыть больничный лист. Новый цифровой инструмент упрощает доступ к обслуживанию, позволяя сократить количество посещений медицинских учреждений.

Чат-бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных программ: вопросы со здоровьем решаются в несколько кликов. Для проведения онлайн-консультации с врачом необходимо открыть официальный чат-бот регионального министерства здравоохранения в мессенджере Max, авторизоваться через «Госуслуги» (ЕСИА) и забронировать удобное время. После приема на «Госуслугах» и региональном портале медуслуг «К врачу» можно получить протокол консультации, заверенный электронной подписью врача, а также дистанционно закрыть больничный лист, если позволяет состояние пациента и регламент.

Тестирование, проведенное «Ростелекомом» и дочерними компаниями, подтвердило надежную работу всех ключевых этапов, включая авторизацию через «Госуслуги» (ЕСИА), видеосвязь и корректное закрытие больничного листа.

Сергей Лежнин, генеральный директор «РТ Доктис», сказал: «“РТ Доктис” — в числе первых компаний, реализовавших полноценный сценарий телемедицины в мессенджере Max с помощью мини-приложения, что позволяет пациентам получать консультации врача прямо в мессенджере — без перехода в сторонние сервисы. Это лишь первый этап переноса в Max нашего большого сервиса сопровождения пациентов. В дальнейшем мы планируем дополнить его дистанционным медицинским наблюдением, инструментами самоменеджмента, школами здоровья и другими программами поддержки пациентов. В результате этого в регионах нашего присутствия Max станет единым цифровым окном для взаимодействия пациента и врача: с удобной передачей данных и поддержкой своевременных клинических решений. Масштабирование и устойчивость решения обеспечиваются в том числе за счет партнерства и интеграций с “РТ МИС”».

Дмитрий Зима, генеральный директор «РТ МИС», отметил: «Мы стремимся сделать медицину по-настоящему доступной и убрать лишние барьеры между врачом и пациентом. Новые сценарии в чат-боте позволяют экономить главный ресурс — время. В будущем мы планируем еще больше расширить наши возможности: добавим функцию подписания документов онлайн, например, согласий на обработку данных или на медицинское вмешательство».

Все официальные чат-боты региональных министерств здравоохранения прошли верификацию и отмечены специальным значком, подтверждающим достоверность предоставляемой информации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Скоростное исследование стоимостью $600 выявило больше 100 «дыр» в ядре Windows

Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам

Последний день регистрации на конференцию CNews «Информационная безопасность 2026»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще