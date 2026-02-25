Себе любимой: 64% женщин покупают себе подарки на 8 Марта

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» совместно с исследовательской компанией «ОнИн» провели опрос* и выяснили, что две трети опрошенных планируют потратить на подарки к 8 марта до пяти тыс. руб. В числе самых популярных вариантов — сладости и парфюмерия. При этом 64% женщин хотят купить подарок себе. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Празднование и траты

Отмечать 8 Марта в этом году собираются большинство россиян (78%) — в основном это молодежь 18-24 лет (86%). При этом дарить подарки будут еще больше опрошенных — 90%. В основном с Международным женским днём поздравляют мам (60%), жён (34%), сестер (31%) и друзей (24%) Также по 17% будут дарить подарки бабушкам и коллегам.

При покупке подарков больше половины россиян (67%) хотят уложиться в пять тыс. руб. Из них 19% — в одну тыс. руб. При этом каждый четвертый (23%) готов потратить от пяти до 10 тыс. руб., и еще 10% — более 10 тыс. руб.

Самые популярные подарки

Дарить в основном будут сладости — например, конфеты, клубнику в шоколаде, букет из зефира (38%). Также треть опрошенных собирается подарить духи или парфюм (34%), уходовые средства (33%) или подарочный набор с косметикой (32%). Еще 30% подарят сертификат на покупки или услуги. Украшения и бижутерию в качестве подарка выбрал каждый четвертый (26%). 18% вручат чайные наборы, 16% — одежду или аксессуары, 12% — поход в СПА, а 11% — сумку или кошелек.

Презенты для себя

64% женщин делают себе подарки к 8 Марта. При этом каждая четвертая (24%) балует себя на женский праздник каждый год, а 5% женщин собираются начать дарить себе подарок на 8 марта с этого года. Чаще это молодые девушки 18-24 лет (30%). Дарить себе в основном планируют декоративную и уходовую косметику (63%), одежду и аксессуары (46%) и ювелирные украшения (36%). Также треть женщин радуют себя новыми находками для дома (32%) и впечатлениями — мастер-классами и поездками (30%). Еще 12% собираются приобрести бьюти-гаджеты, а 10% — смарт-девайсы.

*Исследование проводилось в феврале 2026 г., в нем приняли участие более 2,5 тыс. человек в возрасте 18-65 лет.