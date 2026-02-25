CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России запустили магазин циферблатов для Wear OS с возвратом средств в течение часа

Пользователи Wear OS в России снова получили возможность покупать циферблаты для смарт-часов. После ограничения привычных способов оплаты пользователи Wear OS фактически лишились удобного доступа к каталогу циферблатов. Новый магазин Dialist Market возвращает привычную покупку и установку циферблатов. Об этом CNews сообщили представители Dialist Market.

Главное удобство — каждый циферблат можно попробовать на своем устройстве и, если он не подойдет, вернуть деньги в течение часа после покупки одним нажатием. Это позволяет оценить дизайн и удобство не по скриншотам, а в реальном использовании.

Все циферблаты поддерживают настройку внешнего вида. Элементы оформления можно менять как непосредственно со смарт-часов, так и через приложение на телефоне.

Доступны настраиваемые усложнения: заряд батареи, количество шагов, пульс, события календаря и другие данные. Пользователь сам выбирает, какие показатели отображать на экране.

В каталоге представлены как платные модели с расширенными возможностями кастомизации, так и бесплатные минималистичные варианты. На старте доступно более 50 моделей циферблатов.

Приложение поддерживает актуальные модели Samsung Galaxy Watch и Google Pixel Watch на Wear OS 6. Скачать его можно бесплатно в Google Play или RuStore.

