VK Tech инвестирует 200 млн рублей в импортозамещение платформ виртуализации

Облачная платформа VK Cloud от VK Tech запускает программу поддержки миграции для компаний, использующих зарубежные программные решения виртуализации. Об этом CNews сообщили представители VK.

Участники смогут компенсировать фактические расходы на облачные ресурсы в период перехода — до двух млн. руб. Бонусные рубли можно будет направить на оплату сервисов VK Cloud. Кроме того, компании с масштабными проектами с высоким ежемесячным потреблением вычислительных мощностей получат экспертную оценку и индивидуальный план переноса нагрузок с учётом архитектуры и бизнес-требований.

После миграции компании получают доступ к облачной инфраструктуре, соответствующей высшим стандартам в области безопасности. Программа действует для клиентов VK Cloud, у которых на момент регистрации в программе нет действующего аккаунта на платформе или не было коммерческого потребления в течение 2025 и 2026 г.

«Использование зарубежных решении, несмотря на прекращение их поддержки, несет опасность накопления открытых уязвимостей и роста рисков кибербезопасности. Программа миграции позволяет компаниям перейти на современную облачную платформу с минимальными затратами, сохранив устойчивость ИТ-ландшафта и бизнес-операций», — сказал руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.