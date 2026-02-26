13 тыс. жителей Закамья получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС объявила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Набережных Челнах и Елабуге. Доступ к фиксированному интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах получили жители 32 многоквартирных домов этих городов.

Гигабитная сеть МТС появилась в шести многоэтажных домах микрорайона «Новый город» и жилого комплекса «Новый» в Набережных Челнах. В Елабуге обновленная сеть высокоскоростного домашнего интернета стала доступна жителям порядка 3,5 тыс. квартир в 10, 11 и 12 микрорайонах города. Специалисты МТС установили здесь новое телеком-оборудование, высокая пропускная способность которого способна поддерживать стабильную скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи даже в период пиковых нагрузок.

«В последние годы мы фиксируем увеличение спроса на качественный и надежный домашний интернет среди татарстанцев. Так, за 2025 г. количество подключенных к нашей сети домохозяйств в республике увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом. Чтобы обеспечить цифровой комфорт в домах татарстанцев, мы обновляем сеть в существующем жилом фонде и обеспечиваем инфраструктурой новостройки. Помимо экономии за счет объединения нескольких услуг в один пакет, высокоскоростной домашний интернет позволяет оснастить квартиру умными счетчиками электроэнергии, воды и тепла, датчиками открывания дверей и окон, системой видеонаблюдения и другими решениями для комфорта и безопасности», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Работы по расширению сети фиксированной связи в Набережных Челнах коснулись домов №18а, 18в,18г, 18е, 18ж по улице Ш. Усманова и дома №20г по улице Ак. Королева. В Елабуге гигабитный интернет МТС стал доступен жителям 5 домов в 10-ом микрорайоне (ул. Интернациональная, 5; ул. Пролетарская, 32 и 34; ул. Молодежная, 13 и 17), 15 домов в 11-ом микрорайона (проспект Мира 31, 33, 33а, 37, 41, 43, 47/16, 49; ул. Пролетарская, 24; ул. Молодежная, 20 и 22; проспект Нефтяников, 3, 11, 13, 19), 6 домов в 12-ом микрорайоне (ул. Тази Гиззата 16/73, 18, 20, 24, 28, 30). Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.