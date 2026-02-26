CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон»: смартфоны становятся главным инструментом планирования поездок у томичей

Жители Томской области все чаще планируют поездки через интернет. Томичи проверяют маршруты, сравнивают цены и покупают билеты через мобильные сервисы — как для рабочих командировок, так и для летнего отдыха внутри страны и за рубежом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Такой рост интереса заметно увеличивает мобильный трафик на сайтах авиакомпаний и сервисах бронирования. По сравнению с февралем прошлого года объем переданных данных вырос на 10%, показали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной статистик

В Томской области лидерами роста интереса пользователей стали билетные агрегаторы и региональные авиакомпании Сибири и Дальнего Востока. Особенно заметна динамика на trip.com (+130%), rusline.aero (+64%) и iraero.ru (+61%). При этом 38% от всего тематического трафика приходится на сайт крупнейшего российского авиаперевозчика — он остается лидером по доле обращений среди жителей региона.

Среди сибирских регионов томичи занимают шестое место по активности пользователей в поиске билетов. Чаще всего жители области ищут билеты во вторник, а наименее активный день для поиска — понедельник.

Рост интереса к онлайн-путешествиям отражается и на нагрузке на сеть. Чтобы обеспечить стабильную передачу данных даже при пиковых обращениях, оператор провел рефарминг инфраструктуры в Томской области. Модернизация затронула свыше 130 базовых станций в городской и сельской местности, улучшение качества связи почувствовали более 800 тыс. жителей региона.

«Конец зимы — традиционное время, когда жители региона начинают активно планировать поездки. Мы учитываем такие сезонные пики и заранее усиливаем сеть, чтобы сервисы бронирования и сайты авиакомпаний работали без задержек даже при высокой активности пользователей», — отметил директор регионального отделения «МегаФона» Марк Малахов.

