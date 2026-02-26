От Севастополя до Камчатки: городскую облачную платформу «Мос.Хаб» посещают разработчики из более чем 80 регионов России

За 2025 г. столичную облачную платформу для разработчиков «Мос.Хаб» посетили ИТ-профессионалы из более чем 80 регионов России, рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Платформа предоставляет всем желающим сервисы для полного цикла разработки программного обеспечения, а также дает возможность делиться опытом и совместно развивать ИТ-проекты. «Мос.Хаб» доступен на русском языке, бесплатен и не имеет ограничений по количеству пользователей в команде, а все его компоненты размещены в защищенном ЦОД на территории столицы.

Чаще всего на платформу заходили пользователи из Москвы и Московской области. Также в топ-10 входят Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ярославская область, Нижегородская область, Свердловская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Самарская и Саратовская области. Большинство посетителей- свыше 40% – возрастом от 25 до 34 лет, еще почти четверть – от 35 до 44. Но также «Мос.Хабом» интересуются школьники и студенты младше 18 лет – таких около 4%. При этом каждый пятый посетитель платформы – женщины.

«Сегодня платформой интересуются айтишники практически из всех регионов – от Севастополя до Камчатки. Они создают свои проекты, принимают участие в доработке опенсорс-решений и становятся частью сообщества, что помогает делиться экспертизой и находить ответы на самые трудные вопросы. Более того, среди участников есть и представители ближайших соседей России — Белоруссии и Казахстана. Все это указывает на то, что у русскоязычного ИТ-сообщества есть огромный запрос на репозиторий, который гарантирует доступ и сохранность кода, а значит, и выполнение поставленных задач», — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов.

Сегодня «Мос.Хаб» закрывает все основные задачи команд разработки: от планирования проекта до непосредственно работы с кодом и интеграции. Платформа включает сервис для управления ИТ-проектами и задачами «Мос.Трек» и сервис для работы с ИТ-документацией «Мос.Вики». За 2025 г. на «Мос.Хаб» появились новые функции и модули, которые делают работу ИТ-команд еще более продуктивной. Так, была добавлена автоматическая проверка на вирусы и поиск уязвимостей. Появились модули «Организации», благодаря которому компании могут координировать работу по проектам, а также организовывать и проводить публичные презентации, «Вопрос — ответ», который помогает разработчикам делиться знаниями, а также «Обучение», где участники платформы теперь могут публиковать статьи, научно-популярные и образовательные блоги, кейсы решения сложных ИТ-задач и другие материалы. Еще одна новинка — чат-бот «КоДИТ» с генеративным искусственным интеллектом, который помогает писать код и отвечает на вопросы о технологиях.

Присоединиться к «Мос.Хаб» может любой желающий. Для этого достаточно авторизоваться в системе с помощью Mos.ID или аккаунта одной из популярных платформ, например ВК, «Яндекс», «Госуслуги» и др. Далее нужно настроить учетную запись, выбрать требуемые сервисы и создать первый проект. Техническая служба поддержки платформы поможет настроить CI/CD или подключить готовые шаблоны. «Мос.Хаб» позволяет приглашать коллег в команду, а также искать на платформе единомышленников для совместной разработки.

С момента запуска в 2023 г. к площадке присоединились уже более 28 тыс. пользователей, среди которых разработчики операционных систем и сервисов, вузы, школы, веб-студии и даже некоторые регионы России. Они разместили на платформе свыше 32 тыс. проектов, многие из которых находятся в открытом доступе: библиотеки, курсы, боты, исходные коды, сборки пакетов, сайты, программы. В 2025 г. «Мос.Хаб» вышел в офлайн — на территории Московского кластера видеоигр и анимации открылась площадка «МосХаб. Сколково», которая станет точкой сбора ИТ-сообщества, единой средой для открытого диалога ИТ-отрасли, города и общества. Здесь будут проходить конференции, круглые столы, митапы, образовательные программы и другие мероприятия. Все это делает «Мос.Хаб» уникальной экосистемой для совместной работы и общения ИТ-специалистов.

Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».