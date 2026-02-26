CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Приложение «Т-Инвестиций» снова доступно в Apple App Store с названием Active Lab

Приложение «Т-Инвестиций» снова доступно в Apple App Store с названием Active Lab — но есть вероятность, что его могут удалить в ближайшее время. Об этом CNews сообщил представитель «Т-Банка».

Новые возможности приложения: режим активной торговли. Отличная альтернатива для тех, кто не может находиться у терминала 24/7 — на отдыхе, в дороге или за городом; облигации стали понятнее и удобнее. Заявки на облигации можно выставлять в процентах от номинала, а график учитывает погашения для выпусков с амортизацией; новая форма заявки. Внутри формы — стакан, управление выставленными заявками, удобное отображение активных заявок; мультипликаторы. Раздел стал понятнее после обновления, показатели уточнены для разных отраслей; фьючерсы. Добавлен экран максимальных плеч и вариационной маржи; Пульс. Появились вкладка «Подписки», карусель с видеороликами, и возможность оставить комментарии на экране бумаги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотовый оператор Т2 потерял часть пользователей «из-за регуляторных требований»

Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии

Старейший российский интернет-магазин за год снизил убытки в 60 раз

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Скоростное исследование стоимостью $600 выявило больше 100 «дыр» в ядре Windows

Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще