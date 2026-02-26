CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

«Рег.облако» усилил облачный сервис 152-ФЗ инструментами аварийного восстановления

«Рег.облако», провайдер облачных и bare-metal решений, расширил функциональность защищенного облака 152-ФЗ. В облачную платформу внедрены инструменты для повышения устойчивости ИT-инфраструктуры, которые позволяют работать с данными, оставаясь в рамках требований ФСТЭК и законодательства о персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Основные изменения включают автоматизированное резервное копирование виртуальных машин и безопасный удаленный доступ (VNC) к их консоли для аварийного администрирования. Обе функции реализованы внутри аттестованного периметра облака, без необходимости привлечения внешних сервисов в соответствии нормативным требованиям на всех этапах.

«Современный бизнес нуждается не просто в формальном выполнении предписаний регуляторов, а в построении действительно надежной IT-архитектуры, — отметил Егор Сапун, руководитель направления сертификации инфраструктуры «Рег.облака». — Интеграция новых инструментов позволит компаниям создавать устойчивые IT-ландшафты без усложнения архитектуры и рисков нарушения регуляторных требований».

Обновления в функционале «Рег.облака» будут полезны для любой категории заказчиков, работающих с персональными данными, а особенно для крупных операторов ПДн, прежде всего из финтеха, e-commerce и ритейла, где простои систем и потеря данных могут привести к значительным убыткам. Интеграция инструментов отказоустойчивости непосредственно в аттестованную облачную платформу позволяет сократить время на развертывание ИT-решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотовый оператор Т2 потерял часть пользователей «из-за регуляторных требований»

Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии

Старейший российский интернет-магазин за год снизил убытки в 60 раз

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Скоростное исследование стоимостью $600 выявило больше 100 «дыр» в ядре Windows

Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще