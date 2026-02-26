Rutube открыл авторам сервиса новую подробную статистику

Видеосервис Rutube запустил новый функционал для авторов платформы. Теперь блогеры смогут отслеживать статистику удержания внимания пользователя при просмотре своего контента. Новая функция уже доступна в студии Rutube в веб-версии платформы.

Статистика представлена в виде графика, который позволяет в подробностях увидеть, как пользователи смотрят конкретное видео. Авторы получили возможность узнать, какие фрагменты пересматриваются чаще всего, среднюю продолжительность просмотра, а также определить моменты, на которых зрители прекращают просмотр видео. Найти график можно, нажав контекстное меню «три точки» или в разделе «Аналитика» во вкладке «Видео». Новая функция Rutube отображается в меню с помощью отдельной отметки «Новое».

На данный момент график удержания внимания доступен для видео, загруженных после 1 июля 2025 г., которые набрали более 100 просмотров в веб-версии Rutube. Продолжительность видео должна составлять не менее трех минут. Для коротких роликов вертикального формата (Shorts) статистика будет доступна, если ролик загружен, начиная с 1 ноября 2025 г.

График отражает актуальную информацию и автоматически обновляется раз в сутки. Данные статистики — накопительные.

«Мы стремимся создать максимально удобный кабинет для авторов, который поможет им лучше понимать потребности своей аудитории, анализировать ее реакции и, в ответ, развивать контент. Мы считаем, что предела совершенству нет: постоянно работаем над функционалом платформы, улучшая его и внедряя новые возможности. Для нас одинаково важно удовлетворять потребности зрителей и помогать авторам развивать блоги. Статистика удержания внимания поможет авторам детально проанализировать свой контент, понять, что зрителю нравится, а что нужно доработать. Этот инструмент открывает возможность двигаться не вслепую, а четко и постепенно выстраивать стратегию работы с аудиторией», — отметил директор по продукту Rutube Евгений Ильчук.