CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

Средний и малый бизнес получил поддержку в продвижении от «VK Рекламы»

В 2025 г. СМБ-рекламодатели получили более 1,8 млрд бонусных рублей в рамках программ поддержки от платформы — это в 2,9 раза больше, чем в 2024. Бизнес потратил их на продвижение своих товаров или услуг с помощью «VK Рекламы». Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Самыми востребованными акциями поддержки для среднего и малого бизнеса стали программа лояльности и приветственные бонусы, которые увеличили бюджет новых рекламодателей. Активнее всего программами пользовались предприниматели из сферы электронной коммерции, отдыха и развлечений и товаров для дома. Полученные бонусы они инвестировали в продвижение сообществ, лид-форм и сайтов.

В 2025 г. площадка улучшила автогенерацию и доработку креативов, внедрила формат коллажа и карусели, обновила инструменты для более точного таргетирования, внедрила смарт-кампании для упрощенного запуска рекламы. В декабре в VK Рекламе появился новый инструмент для селлеров — формат «Универсальная запись», нацеленный на повышение эффективности рекламы сайтов. Благодаря развитию инструментария платформа обеспечила СМБ-рекламодателям на 60% больше целевых действий и на 29% больше кликов.

«Среднему и малому бизнесу важно становиться заметным для аудитории. При этом зачастую предприниматели начинают пользоваться онлайн-площадками без дополнительных ресурсов или специалистов по SMM. Для нас важно поддерживать бизнес в начале его продвижения на нашей платформе: мы ежегодно запускаем программы для СМБ-рекламодателей, а также помогаем с запуском первых кампаний, проводим обучающие курсы и вебинары для предпринимателей, рассказываем об успешных кейсах и рабочих механиках, — сказал операционный директор VK Рекламы Ирина Совик. — В этом году мы планируем увеличить объем поддержки, чтобы еще больше предпринимателей смогли эффективно продвигаться на многомиллионную аудиторию проектов VK».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотовый оператор Т2 потерял часть пользователей «из-за регуляторных требований»

Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии

Старейший российский интернет-магазин за год снизил убытки в 60 раз

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Скоростное исследование стоимостью $600 выявило больше 100 «дыр» в ядре Windows

Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще