«Яндекс Командировки»: B2B-платформы помогут трети российских компаний снижать расходы на командировки за рубеж

«Яндекс Командировки» провели исследование и выяснили, что средняя стоимость одной зарубежной командировки составила от 100 до 250 тыс. руб. на человека. При этом 34% респондентов считает, что сократить расходы на командировки за рубеж без потери качества можно за счет подключения к B2B-платформам для бронирования и отчетности в едином окне. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

В исследовании приняли участие 1229 сотрудников российских компаний из городов-миллионников: специалистов (45%), менеджеров среднего звена (29%) и руководителей (26%). Большинство респондентов (58%) работают в малом бизнесе, 29% — в среднем и 14% — в крупных корпорациях.

Деловая активность на внешних рынках заметно оживилась: 29% респондентов отметили рост числа зарубежных командировок за последние два–три года, а 23% планируют добавить такие поездки в свой график в ближайшее время. Ключевыми локациями стали страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Белоруссию и др.) — сюда по работе ездит 32% командируемых сотрудников. Почти столько же выезжают в страны Азии, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию. Также популярны страны Ближнего Востока (25%), Южная Америка и Европа (по 17%).

Каждый третий командируемый за последний год выезжал за границу в среднем раз в полгода. При этом большинство деловых визитов краткосрочны: почти половина (45%) укладывается в один-три дня, и лишь каждая пятая командировка занимает от четырех до семи дней. Зарубежные командировки создают организационные трудности и стресс для сотрудников. Основными раздражителями участники опроса называют оформление виз, бронирование билетов и отелей (28%), усталость от перелетов (22%), проблемы с оплатой расходов за рубежом (19%), а также сбор чеков (17%). Чтобы улучшить опыт командировок, 34% респондентов планируют внедрять экосистемные B2B-решения для организации поездок. Такие платформы помогают снижать расходы до 30% за счет спецтарифов на бронирование отелей, отсутствия ежемесячной платы за пользование сервисом и соблюдения тревел-политик сотрудниками.

По данным опроса, чаще всего в международные поездки отправляются представители сфер торговли (20%), консалтинга (16%), а также медицины и фармацевтики (14%). Основные цели зарубежных командировок связаны с укреплением деловых связей и развитием бизнеса. Чаще всего сотрудники выезжают на встречи с партнерами и клиентами (36%), для заключения сделок (28%), участия в выставках и форумах (20%) или поиска новых рынков и поставщиков (20%). Для 35% респондентов международные поездки — способ эффективнее вести переговоры и быстрее реагировать на изменения, а 32% уверены, что визиты к зарубежным партнерам укрепляют доверие и повышают результативность встреч. Четверть участников опроса подчеркнули, что командировки помогают масштабировать бизнес и находить новых клиентов.

Четверть респондентов отмечают, что расходы на одну деловую поездку за рубеж достигают 250-400 тыс., а у 6% — более 400 тыс. руб. По сравнению с внутренними поездками, зарубежные обходятся дороже: 26% определяют разницу примерно в 50%, а 39% — в один-два раза. К главным статьям расходов участники опроса отнесли перелет (38%) и проживание (30%). Также значимыми оказались услуги локальных ассистентов (26%), аренда рабочих пространств (18%) и питание (17%), расходы за которые компании хотели бы видеть в одном отчетном документе.

Большинство опрошенных (93%) воспринимают зарубежные поездки позитивно. Среди важных преимуществ респонденты отмечают нетворкинг и возможность устанавливать новые деловые контакты (32%), профессиональное развитие (28%) и дополнительные выплаты и премии (27%). Кроме того, сотрудники проявляют интерес к изучению новых рынков и опыта зарубежных конкурентов (19%), а также к возможности совместить поездку с коротким отдыхом (bleisure-туризм). Около 30% сотрудников уже продлевают командировку за свой счет, чтобы посвятить время шопингу (23%), гастрономии (22%), культурному досугу (21%) и прогулкам по городу (19%).