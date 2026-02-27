CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Камчатцам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС

МТС запустила сеть бесплатного Wi-Fi в своих салонах связи на Камчатке. Семь точек доступа уже работают в Петропавловске-Камчатском и Елизово. Подключиться к интернету могут абоненты всех операторов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для доступа в сеть нужно выбрать сеть МТС_Free и пройти простую авторизацию по номеру мобильного телефона. Каждая точка рассчитана на одновременную работу до 120 пользователей, что гарантирует стабильное и высокоскоростное соединение.

«Бесплатный Wi-Fi в салонах МТС — это наш вклад в создание современной и комфортной цифровой среды для всех жителей и гостей Камчатки. Совместно с краевыми властями мы обеспечиваем легкий и надежный доступ к интернету, чтобы каждый, независимо от внешних обстоятельств, мог мгновенно решать повседневные задачи: от общения до онлайн-платежей и работы с цифровыми сервисами»», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

На сегодняшний день жители региона уже могут воспользоваться бесплатным wi-fi доступом в салонах МТС по адресам:

– В Петропавловске-Камчатском: ул. Океанская, 121/2, ул. Ленинградская, 49, пр-т Победы, 63А, пр-т 50 лет Октября, 16/1, Космический проезд, 3А, пр-т 50 лет Октября, 35.

– В г. Елизово: ул. Завойко, 6.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Продавцы на маркетплейсах наживаются на горе всего мира. В продаже появились ПК с облачными хранилищами вместо жестких дисков. От покупателей это скрывают

Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы

Сотовый оператор Т2 потерял часть пользователей «из-за регуляторных требований»

Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии

Старейший российский интернет-магазин за год снизил убытки в 60 раз

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще