Камчатцам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС

МТС запустила сеть бесплатного Wi-Fi в своих салонах связи на Камчатке. Семь точек доступа уже работают в Петропавловске-Камчатском и Елизово. Подключиться к интернету могут абоненты всех операторов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для доступа в сеть нужно выбрать сеть МТС_Free и пройти простую авторизацию по номеру мобильного телефона. Каждая точка рассчитана на одновременную работу до 120 пользователей, что гарантирует стабильное и высокоскоростное соединение.

«Бесплатный Wi-Fi в салонах МТС — это наш вклад в создание современной и комфортной цифровой среды для всех жителей и гостей Камчатки. Совместно с краевыми властями мы обеспечиваем легкий и надежный доступ к интернету, чтобы каждый, независимо от внешних обстоятельств, мог мгновенно решать повседневные задачи: от общения до онлайн-платежей и работы с цифровыми сервисами»», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

На сегодняшний день жители региона уже могут воспользоваться бесплатным wi-fi доступом в салонах МТС по адресам:

– В Петропавловске-Камчатском: ул. Океанская, 121/2, ул. Ленинградская, 49, пр-т Победы, 63А, пр-т 50 лет Октября, 16/1, Космический проезд, 3А, пр-т 50 лет Октября, 35.

– В г. Елизово: ул. Завойко, 6.