«Магнит» внедрил технологию подтверждения статуса пенсионера через мессенджер Max во всех магазинах

«Магнит» запустил функционал подтверждения социального статуса пенсионера с помощью мессенджера Max во всех магазинах с кассами самообслуживания (КСО). Новый сервис позволяет пенсионерам быстро подтверждать статус для получения cоциальных скидок в магазине, не предъявляя бумажный документ. В настоящее время «Магнит» прорабатывает возможность запуска этого сервиса для других категорий населения, которые могут получать скидки в магазинах розничной сети, - студентов и многодетных семей. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Сейчас функционал подтверждения социального статуса пенсионера через мессенджер Max работает более чем на 50 тыс. КСО, поддерживающих эту технологию, в 15 тыс. магазинов «Магнит» различных форматов по всей России.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо в мессенджере привязать профиль к Госуслугам и создать цифровой ID. При покупках на кассах самообслуживания нужно отсканировать цифровой ID в виде QR-кода, который отобразится на экране смартфона в приложении Max.

Для внедрения нового решения команда «Магнита» доработала программное обеспечение касс самообслуживания и обеспечила интеграционное взаимодействие с инфраструктурой Max.

Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит»: «Магнит» расширяет область применения цифрового ID, чтобы обеспечить удобство и быстроту покупок еще большему количеству потребителей. Теперь пенсионеры могут получать скидки в наших магазинах, подтверждая свой социальный статус с помощью мессенджера Max – не предъявляя документ и не прибегая к помощи сотрудников. Мы начали тестировать эту технологию в начале февраля в одном из магазинов формата «у дома» в Краснодаре и менее чем за месяц масштабировали ее на все торговые точки с КСО. Мы продолжим развивать социальный функционал цифрового ID и рассматриваем возможность запуска такого сервиса для студентов и многодетных семей, чтобы и они могли получать скидки в наших магазинах, подтверждая свой статус через мессенджер Max».

В сентябре 2025 г. «Магнит» начал тестирование технологии подтверждения возраста на КСО с помощью мессенджера Max для покупок товаров с возрастными ограничениями. Пилотный проект стартовал в 10 магазинах в Москве и Краснодаре. К концу декабря 2025 г. функционал подтверждения возраста покупателей через мессенджер Max был запущен на всех поддерживающих эту технологию КСО, которыми оснащены магазины сети.