CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» покрыл сетью дачи на западе Смоленска

Жители частных домов Заднепровского района Смоленска теперь могут пользоваться доступными интернет-сервисами на скорости до 80 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» построили новые объекты связи на северо-западе города.

Новое LTE-покрытие охватывает более 20 садовых товариществ и коттеджных поселков в черте города. Возможности новых объектов связи позволяют вывести садоводческое хобби на новый цифровой уровень: подключить к сети умные оросительные устройства и теплицы, вести видеоблог и прямые эфиры, узнавать советы и делиться своими лайфхаками напрямую из сада, проверять грядки из дома с помощью онлайн‑камер и датчиков.

Запуск новых объектов связи с интеграцией нескольких частотных диапазонов позволил существенно увеличить зону покрытия и расширить ёмкость сети, чтобы большее количество абонентов могли одновременно пользоваться доступными цифровыми услугами. Кроме того, абонентам стала доступна технология VoLTE, которая позволяет одновременно совершать голосовые вызовы и пользоваться мобильным интернетом без прерываний.

«Заднепровский район активно развивается: здесь растёт частная застройка, появляются новые дома, увеличивается цифровая нагрузка. Мы усилили сеть так, чтобы мобильный интернет оставался стабильным и быстрым в любой точке района: дома, во дворе или в дороге. При развитии инфраструктуры мы сделали акцент не только на покрытии, но и на ёмкости сети, чтобы скорости хватало всей семье и в будни, и в выходные», — отметил директор «МегаФона» в Смоленской области Константин Сазонов.

Развитие телеком-инфраструктуры подтолкнуло жителей к использованию современной технологии связи VoLTE: 60% всех звонков местных жителей совершается с применением VoLTE.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Продавцы на маркетплейсах наживаются на горе всего мира. В продаже появились ПК с облачными хранилищами вместо жестких дисков. От покупателей это скрывают

Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы

Сотовый оператор Т2 потерял часть пользователей «из-за регуляторных требований»

Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии

Старейший российский интернет-магазин за год снизил убытки в 60 раз

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще