Ozon запустил семейные группы с совместными покупками и общей оплатой

На онлайн-платформе Ozon появился новый продукт — «семейные группы», которые позволяют объединить несколько аккаунтов в одну группу и получить дополнительные возможности для совместных покупок. Участники семейной группы могут пользоваться общим счетом от Ozon Банка, делиться Premium-подпиской и использовать семейную корзину, сохраняя при этом конфиденциальность и возможность покупать самому: по умолчанию каждый видит только свои заказы. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Новый функционал создан для тех, кто часто покупает вместе: в семье, с близкими, с теми, кому регулярно заказывают товары (например, родителям). Семейные группы помогают собирать покупки в семейной корзине, согласовывать список и оплачивать удобным общим способом, делая процесс более бесшовным и снижая количество повторяющихся действий и ручных договоренностей.

Создать семейную группу может любой авторизованный пользователь Ozon из России. Создатель автоматически становится организатором — он управляет составом группы и тем, какие финансовые и подписочные преимущества подключены для семьи. Добавление участников происходит по ссылке-приглашению. Организатор получает push-уведомления об изменениях состава группы — о принятии приглашения или выходе участника.

«Семейные покупки — один из самых частых сценариев на маркетплейсе, и пользователи ожидают от него такого же простого и понятного опыта, как от личных заказов. Семейные группы — это шаг к более комфортному и бесшовному взаимодействию: общие преимущества и при этом персональная приватность. Мы внимательно смотрим на обратную связь и запускаем решения, которые отвечают реальным потребностям пользователей», — сказала Ксения Тихонова, директор торговой площадки Ozon.

В семейной группе может быть до семи человек: организатор и до шести участников. Пользователь может состоять только в одной семейной группе; если он уже находится в другой группе, при попытке присоединиться по ссылке система уведомит о невозможности вступления. Точка входа в семейную группу доступна в профиле и личном кабинете на всех платформах: в приложении, мобильной версии сайта и на десктопе.