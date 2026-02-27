CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В исторических парках Москвы выросла скорость мобильного интернета

Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет в музее-заповеднике «Коломенское» и Люблинском парке. Теперь посетители крупных зеленых зон могут слушать музыку и смотреть видео на средней скорости 130 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оба парка пользуются большой популярностью у москвичей и хранят древнюю историю: дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском был построен в XVII веке, а усадьба Дурасова с живописным прудом и прогулочными маршрутами — в XIX веке. Парки ежегодно принимают тысячи жителей и гостей города: здесь проходят фестивали, спортивные мероприятия и городские праздники, из-за чего растет нагрузка на сеть.

Чтобы обеспечить стабильную связь даже в часы пиковой нагрузки, специалисты оператора задействовали как высокочастотные, так и низкочастотные диапазоны. Такое сочетание позволяет одновременно увеличить емкость сети и обеспечить качественное покрытие на территории парков, включая удаленные аллеи. Дополнительно внедрена технология VoLTE, благодаря которой вырастает качество речи и скорость дозвона.

«В январе посещаемость Коломенского и Люблинского парков выросла на 14%, и это напрямую отражается на работе сети. Мы системно развиваем инфраструктуру в местах отдыха жителей, чтобы они могли с легкостью пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами и оставаться на связи с родными и близкими», — отметил Виктор Югай, директор московского отделения «МегаФона».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Продавцы на маркетплейсах наживаются на горе всего мира. В продаже появились ПК с облачными хранилищами вместо жестких дисков. От покупателей это скрывают

Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы

Сотовый оператор Т2 потерял часть пользователей «из-за регуляторных требований»

Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии

Старейший российский интернет-магазин за год снизил убытки в 60 раз

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще