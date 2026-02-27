CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России число страховых случаев на самокатах снизилось на четверть: аналитика «Ингосстраха» и «Юрент»

Сервис аренды электросамокатов «Юрент» совместно с «Ингосстрах» подвел итоги самокатного сезона 2025 г. в России. Как показала статистика, культура вождения и сознательность пользователей растут, а аварийность, напротив, снижается. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

Количество страховых случаев, по данным «Юрент», на километры поездок упало на 25%: если за июнь-декабрь 2024 г. один страховой случай приходился на 562 тыс. километров, то в 2025 г. — уже на 751 тыс. безаварийных километров. При этом суммарная дистанция поездок на самокатах сервиса по итогам анализа семи месяцев года составила 178 млн километров — это на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

По данным «Ингосстраха», с июня по декабрь 2025 г. доля поездок с расширенной страховкой составила 31%. С 2023 г. этот показатель увеличился более чем на 5 процентных пунктов.

«Формирование устойчивого позитивного тренда обусловлено, в первую очередь, повышением уровня сознательности пользователей и ростом их опыта управления электросамокатами, а также системной работой операторов по повышению безопасности поездок. В числе таких мер — штрафные санкции за нарушения, внедрение рейтингов пользователей, а также программы обучения правилам дорожного движения, реализуемые совместно с администрациями городов и ГАИ», — сказал Иван Туринге, генеральный директор «Юрент».

«Мы видим устойчивую тенденцию к снижению аварийности при одновременном росте объема поездок. Рынок средств индивидуальной мобильности становится более зрелым: пользователи ответственнее подходят к управлению самокатами и чаще выбирают расширенную страховую защиту. Для нас с партнерами важно помимо обеспечения финансового покрытия рисков еще и формировать культуру безопасной мобильности в городах», — отметил Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании «Ингосстрах».

«Ингосстрах» стал страховым партнером «Юрент» в 2023 г. Пользователи сервиса автоматически получают страховую защиту от несчастных случаев во время поездки и гражданскую ответственность перед третьими лицами. Базовая страховка включена в стоимость аренды самоката и предусматривает выплаты до 200 тыс. руб. Для расширения защиты пользователи могут подключить опцию расширенного страхования. Стоимость страховки начинается от 19 руб. за поездку, в зависимости от тарифа, и включает компенсацию до 900 тыс. руб. как для пользователя, так и для третьих лиц в случае травм или повреждений имущества.

