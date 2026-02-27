«Яндекс» анонсировал первый в России протокол агентной коммерции

«Яндекс» объявил о создании Yandex Commerce Protocol (YCP) — первого в России стандарта интеграции интернет-магазинов с ИИ. Решение призвано помочь онлайн-ритейлерам продавать товары в чате с «Алисой AI» напрямую миллионам пользователей.

С подключением YCP интернет-магазины начнут получать заказы, к оформлению которых пользователи смогут перейти прямо через чат с «Алисой AI» и из поиска «Яндекса» — с безопасной оплатой через «Яндекс Пэй» или частями в «Сплит». При этом продажу осуществляет напрямую интернет-магазин и получает всю необходимую информацию о заказе.

YCP подразумевает четыре формата интеграции. Автоматически к YCP подключены магазины на «Яндекс KIT», их товары уже можно купить через «Алису AI». Магазинам на базе «1С-Битрикс» понадобится установить готовый модуль и пройти несколько шагов настройки. Интернет-магазины, которые продают на сайте и в «Яндекс Маркете», могут подключить протокол без разработки в кабинете «Яндекс Товаров» — заказы в этом случае исполнит «Маркет». Для ритейлеров, которые работают на собственных решениях или других CMS — доступно подключение по API. Компании, которые хотят подключиться в числе первых по API, могут оставить заявку в лист ожидания на участие в бета-тестировании по ссылке. Сегодня 3500 интернет-магазинов уже имеют возможность продавать товары через «Алису AI» и «Поиск».

«Агентная коммерция — мировой тренд. По прогнозам экспертов, к 2030 г. продажи через агентные модели могут достичь $3–5 трлн в мире. На сегодняшний день 19 млн пользователей еженедельно решают задачи и ведут диалог с «Алисой AI» в чате. Чтобы этот канал стал инструментом продаж, необходимо сформировать технологическую основу и создать условия для интеграции всех участников рынка онлайн-коммерции. Мы строим такую инфраструктуру в России, чтобы ИИ стал частью цифровой экономики и открыл для бизнеса новые возможности масштабирования. Также рассматриваем возможность создания решения для подключения к ИИ-сценариям покупок в международных нейросетях – по мере открытия их протоколов для российских платежных инструментов», — сказал Валерий Стромов, CEO «Алисы» и умных устройств.

YCP поддерживает упрощенную интеграцию с большинством сервисов «Яндекса» для интернет-магазинов — платежи, доставка и фулфилмент (хранение, обработку и доставку заказов), а также популярными внешними сервисами для онлайн-торговли. Кроме того, стандарт позволяет интернет-магазинам интегрировать другие технологические решения для автоматизации учета, оплаты и логистики с помощью интеграции по API.