CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Черная метка: рынок онлайн-пиратства в Рунете сжался до $34,4 млн

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, оценила рынок онлайн-пиратства в России в 2025 г. в $34,4 млн, что на 5,5% меньше, чем годом ранее — $36,4 млн. В новом исследовании эксперты объясняют снижение доходов пиратов сокращением трафика поисковых запросов на пиратские порталы и масштабными блокировками. Об этом CNews сообщили представители F6.

При этом у пиратов сменились якорные рекламодатели: доля показа «черной рекламы» нелегальных казино и букмекеров составила 11%, а реклама легальных брендов — 89%. Для защиты своих ресурсов от блокировок пираты активно использовали шифрование текста рекламы нелегальных фильмов, в том числе азбукой Морзе, а для обхода фильтров поисковиков —DLE-модули с интеграцией искусственного интеллекта для рерайта описаний киноновинок.

Казна пустеет, милорд

На протяжении последних 11 лет команда департамента защиты от цифровых рисков F6 Digital Risk Protection ежегодно исследует российский рынок интернет-пиратства. По оценкам экспертов, после пиковых показателей 2018 г. в $87 млн выручка онлайн-пиратства сокращалась последние семь лет и в 2025 г. опустилась до $34,4 млн, что в 2,5 раза ниже уровня максимальной доходности в 2018 г..

Снижение связано с ухудшением эффективности рекламной монетизации, падением стоимости трафика и постепенным перераспределением аудитории в пользу легальных онлайн-кинотеатров. Дополнительным индикатором выступает сокращение поискового трафика на пиратские ресурсы на 5,1%, притом, что трафик поисковых запросов на легальные онлайн-кинотеатры, напротив, вырос на 27,6%.

Еще одним серьезным ударом по пиратскому карману стали блокировки площадок для нелегального показа. В 2025 г. были заблокированы рекордные 304 500 пиратских страниц. Это больше, чем количество заблокированных пиратских страниц с 2022 по 2024 гг. Количество заблокированных ссылок на пиратские порталы (в том числе пиратских зеркал) составило 98,4% от общего объема заблокированного контента в 2025 г.

В последние годы место основных рекламодателей пиратов — нелегальных казино и букмекеров — заняли крупные бренды, которые покупают рекламу в пиратских фильмах и сериалах. Притом, что доля показа «черной рекламы» на пиратских порталах составила 11%, на рекламу легальных брендов пришлось 89%. При этом средний CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании) в 2025 г. составил $3,1, что на $0,02 меньше, чем годом ранее.

В новом исследовании, кроме традиционного подсчета выручки пиратских сайтов, учитывался заработок и с других платформ: видеохостингов, стриминговых платформ, сайтов-блогов, социальных сетей и мессенджеров. На них в 2025 году пришлось $8,1 млн выручки пиратов, что на 37,2% меньше, чем в 2024 г. Суммарно — с учетом всех онлайн-порталов, соцсетей, мессенджеров и видеохостингов — в 2025 г. пираты заработали $42,5 млн, а в 2024 г. — $49,3 млн., что также подтверждает снижение их доходов.

На фоне разговоров о блокировке Telegram пираты активно ищут «запасные аэродромы» и пытаются размещать нелегальный контент на других площадках. В 2025 г. выросла доля распространяемого пиратского контента в социальных сетях и на видеохостингах.

ИИ на мостике

Несмотря на падение выручки отмечены попытки пиратов масштабировать свою цифровую инфраструктуру и обезопасить ее от блокировок. Для усложнения обнаружение нелегального контента, пираты использовали шифрование текста рекламы пиратских фильмов (например, публиковали описание и названия картин азбукой Морзе), а также регистрировали серию доменов, название которых было созвучно с популярным российским сайтом-поисковиком. На пиратских форумах была замечена реклама DLE-модулей с интеграцией искусственного интеллекта для ИИ-рерайта, что обеспечивает защиту сайта от фильтров поисковиков за дублированный контент.

Особую значимость приобретает фактор скорости утечек. За весь 2025 г. аналитики компании F6 проверили 585 прокатных релиза — из них более 49% были слиты в сеть. За весь период с октября 2023 г. (начала совместной работы компании F6 и «Бюллетеня кинопрокатчика» над рубрикой «Уже в сети») по 2025 г. аналитиками Digital Risk Protection компании F6 были проверены 1328 кинопрокатных премьеры — из них более 47% были слиты в сеть.

Также аналитики компании F6 сравнили ситуацию с российскими и зарубежными прокатными релизами в первую и вторую половину 2025 г. В первом полугодии 2025 г. было слито в сеть около 15% российских прокатных релизов и около 70% зарубежных. Во втором полугодии 2025 г. не было слито ни одного российского прокатного релиза и около 69% зарубежных.

«Прямые потери правообладателей от пиратства выражаются в недополученной выручке от лицензированных фильмов, сериалов, трансляций. Дополнительный аспект — риски для пользователей. Анализ инфраструктуры пиратских порталов показывает, что около 40% пиратских сайтов содержат вредоносный код, уязвимости или признаки компрометации, что повышает вероятность киберинцидентов уже на этапе обычного посещения ресурса. Таким образом, несмотря на сокращение совокупной выручки, онлайн-пиратство в России сохраняет масштаб, технологическую эволюцию и способность к быстрой регенерации», — сказал Станислав Гончаров, руководитель F6 Digital Risk Protection.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей

Долг Chronopay удалось погасить продажей дачи его хозяина

Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции

Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Доходы российских видеопиратов падают из-за ухода аудитории

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще