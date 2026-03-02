CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

F6 оценила количество слитых в интернет кинопремьер в 2025 году

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, оценила количество слитых в интернет кинопремьер в 2025 г. Из 585 прокатных релизов почти половина — 49,4 % — оказались в сети в пиратских базах. При этом количество утечек среди зарубежных картин составило 70% от всего количества слитых прокатных релизов, говорится в новом исследовании F6 про онлайн-пиратство в Рунете в 2025 г.

Начиная с 2023 г. команда департамента защиты от цифровых рисков F6 Digital Risk Protection совместно с «Бюллетенем кинопрокатчика» регулярно публикуют аналитическую отчетность о слитых картинах «Уже в сети». В ней фиксировались тайтлы, которые были найдены в пиратских базах на момент их премьеры в кинотеатрах.

В 2025 г. аналитики компании F6 проверили 585 прокатных релиза. Из них 49,4% оказались слиты в Сеть. По сравнению с 2024 г. число слитых премьер, в прошлом году увеличилось более чем на 1%.

Несмотря на прирост по слитым премьерам в сравнении с предыдущими годами, за второе полугодие 2025 г. пираты выложили в Сеть на 6% меньше премьер — около 46%, чем за первое — 52%.

Всего же с октября 2023 г. по 2025 г. аналитиками Digital Risk Protection компании F6 проверили 1328 кинопрокатных премьер. Из них более 47% оказались слиты в Сеть.

Также аналитики компании F6 сравнили ситуацию с российскими и зарубежными прокатными релизами за первую и вторую половину 2025 г. В первом полугодии 2025 г. были слиты в Сеть около 15% российских прокатных релизов и около 70% зарубежных. Во втором полугодии не было слито ни одного российского прокатного релиза и около 69% зарубежных.

«Разница по слитым российским и зарубежным премьерам все еще довольно большая — процент слитых российских проектов намного ниже, чем зарубежных. Прямые потери правообладателей от пиратства выражаются в недополученной выручке от лицензированных фильмов, сериалов, трансляций. Таким образом, несмотря на сокращение совокупной выручки, онлайн-пиратство в России сохраняет масштаб, технологическую эволюцию и способность к быстрой регенерации», — сказал Станислав Гончаров, руководитель F6 Digital Risk Protection.

Сегодня компания F6 сообщила, что рынок онлайн-пиратства в России в 2025 г. составил $34,4 млн, что на 5,5% меньше, чем годом ранее — $36,4 млн. В новом исследовании эксперты объясняют снижение доходов пиратов сокращением трафика поисковых запросов на пиратские порталы и масштабными блокировками. При этом у пиратов сменились якорные рекламодатели: доля показа «черной рекламы» нелегальных казино и букмекеров составила 11%, а реклама легальных брендов — 89%. Для защиты своих ресурсов от блокировок пираты активно использовали шифрование текста рекламы нелегальных фильмов, в том числе азбукой Морзе, а для обхода фильтров поисковиков — DLE-модули с интеграцией искусственного интеллекта для рерайта описаний киноновинок.

Решение F6 Digital Risk Protection защищает киноиндустрию от пиратства и несанкционированного распространения уникального цифрового контента. 30 минут составляет среднее время обнаружения первой пиратской копии в сети. 85% ссылок на нелегальные ресурсы удается зачистить в первые 7 дней. 87% пиратских ссылок удаляется в досудебном порядке.

