Киберсело: как искусственный интеллект меняет работу вахтовиков в сельском хозяйстве — «Авито Работа»

Аналитики «Авито Работы» выяснили, что в 2025 г. спрос на вахтовиков, знакомых с технологиями ИИ и автоматизации, вырос по России на 34% — работодатели предлагали им в среднем 122,14 тыс. руб/мес. Больше всего спрос на таких специалистов вырос в сельском хозяйстве: по сравнению с 2024 г. таких вакансий стало больше в 2,2 раза (+121%). Средняя предлагаемая кандидатам зарплата на таких позициях составила 114,52 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Одной из самых востребованных вахтовых позиций, где навыки автоматизации оказались особенно востребованы, стала профессия доярки. Спрос на них вырос в 2,1 раза (+110%), а средние зарплатные предложения достигали 114 тыс. руб/мес. Дояры и доярки на современных фермах — это операторы машинного доения, которые считывают данные с датчиков, реагируют на сигналы системы мониторинга и принимают решения на основе аналитики. Камеры и сенсоры распознают поведение животных, фиксируют признаки болезней и стресса задолго до того, как их заметит человек.

Лидером по росту спроса на вахтовиков, применяющих ИИ и цифровые технологии в сельском хозяйстве, стала Ростовская область — число подобных вакансий выросло здесь в 2,2 раза (+125%) за год, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 112,5 тыс. руб/мес. Согласно исследованию, регион входит в тройку лидеров по объему агропроизводства и экспортному потенциалу агропромышленного комплекса — наряду с Белгородской и Воронежской областями.

На втором месте — Воронежская область, где потребность в вахтовиках, применяющих новые технологии в сельском хозяйстве, выросла почти в два раза (+98%) за год. Здесь новым сотрудникам предлагали порядка 115,22 тыс. руб/мес. Регион является одним из ключевых производителей сахарной свеклы, а еще именно здесь уже давно активно внедряются роботизированные доильные установки и системы мониторинга стада — а значит, растет потребность в вахтовых специалистах, способных эти системы обслуживать и настраивать.

Замыкает тройку Саратовская область — здесь спрос на специалистов с навыками работы с ИИ вырос на 86%, а кандидатам на такие позиции предлагали в среднем 114,3 тыс. руб/мес. Это крупнейший регион Поволжья по площади сельхозугодий. Область специализируется на производстве зерновых и подсолнечника, и именно здесь в последние годы активно разворачиваются проекты по точному земледелию с применением спутниковой навигации и аналитики данных.

«Сегодня мы наблюдаем, что умение работать с ИИ и автоматизированными системами все чаще становится базовой компетенцией во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. Многие профессии, где раньше доминировал ручной труд, трансформируются и требуют от специалистов понимания принципов работы оборудования, цифровых систем и аналитики данных. ИИ-решения помогают бизнесу не только повышать эффективность и снижать издержки, но и перестраивать сами производственные процессы, что постепенно меняет требования к персоналу. В результате технологические компетенции становятся важным конкурентным преимуществом в отрасли — это объясняет возросший спрос на работников с подобными навыками в большинстве регионов центральной и южной частей России, где сосредоточено большинство сельхозугодий страны», — сказал Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».