CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Кошачья экономика: что владельцы покупают для своих питомцев

1 марта в России отмечается День кошек. Аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили рынок зоотоваров и выяснили, что и как россияне покупают для своих питомцев. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Системная забота

По данным «ЮKassa», в период с 1 по 23 февраля 2026 г. оборот в категории зоотоваров вырос на 13%, число оплат — на 8%, средний чек — на 4% до 6 981 рубля.

Эксперты отмечают, что рынок товаров для животных остается одним из наиболее устойчивых сегментов потребительской экономики благодаря осознанному отношению владельцев к питомцам.

«В последние годы расходы на питомцев воспринимаются как базовая потребность, сопоставимая с заботой о членах семьи. В частности, если раньше кошку считали неприхотливым существом, то сегодня владельцы выстраивают для своих любимцев полноценную систему заботы — от сбалансированного рациона до регулярных визитов к ветеринару. Данные сегмента ветеринарных услуг наглядно это иллюстрируют: оборот здесь вырос на 54%, число оплат — на 35%, а средний чек — на 14% до 8 512 руб.», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Структура корзины

Данные «Чек Индекса» добавляют к этой картине важную деталь: владельцы кошек всё чаще выбирают не просто стандартные товары, но и премиальные линейки питания высокого качества, закупают товары большими партиями и расширяют набор регулярных покупок.

Интересно, что динамика покупок аксессуаров опережает покупки товаров первой необходимости, что говорит о приоритете эмоций при выборе и приобретении — игрушки: число покупок выросло на 9%, средний чек составил 558 рублей (+8%); наполнители: рост числа покупок на 4%, средний чек составил 1,22 тыс. рублей (+7%); корма: количество покупок увеличилось на 3%, средний чек составил 904 руб. (+6%).

Эксперты отмечают, что в структуре продаж отчетливо видна тенденция замещения: растет доля отечественных производителей и собственных торговых марок, особенно в сегменте кормов. Покупатели всё чаще находят российские премиальные линейки достойной альтернативой импортной продукции.

Цифровая миграция покупателя

Изменение потребительских привычек нашло отражение и в выборе каналов продаж. Аналитики «Чек Индекс» отмечают, что специализированные зоомагазины по-прежнему остаются основным местом приобретения товаров для животных, однако спрос постепенно смещается в сторону онлайн-покупок.

«Покупатели активно осваивают возможности многоканальной торговли, обращаясь к крупным торговым площадкам и специализированным веб-ресурсам в поисках выгодных предложений и оптимального ассортимента. Таким образом, доля электронной коммерции достигает трети общего объема розничных покупок», — комментируют аналитики «Чек Индекс».


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей

Долг Chronopay удалось погасить продажей дачи его хозяина

Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции

Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Доходы российских видеопиратов падают из-за ухода аудитории

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще