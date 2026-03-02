CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС отменила комиссию за переводы в ОАЭ с выдачей наличных

МТС объявила об отмене комиссии за денежные переводы с выдачей наличных для физических лиц в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Пользователи приложения «Мой МТС» могут получить средства в 43 обменных пунктах, включая главные туристические места и аэропорты.

Решения «МТС Финтех» дополнены возможностью совершения быстрых переводов между физическими лицами с выдачей наличных в дирхамах в 43 пунктах в пяти эмиратах: Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Аджман и Рас-Аль-Хайма. С целью оказания помощи россиянам МТС обнулила комиссию за переводы с выдачей наличных.

Через «Мой МТС» доступны переводы без комиссии на банковские карты в следующие страны Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. В самое ближайшее время в эти страны планируется запуск переводов со снятием наличных.

Пользователь приложения «Мой МТС» на iOS и Android может совершить перевод, войдя с номером телефона любого российского оператора мобильной связи. Абоненты МТС могут переводить средства даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету.

Перевести деньги с помощью «Мой МТС» можно с карты любого российского банка, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией и зачислением в валюте счета. МТС не взимает комиссию за отправление переводов на банковские карты. Зачисление происходит мгновенно, в случае с выдачей наличных – до 10 минут.

Минимальная сумма разового перевода зависит от страны, платежной системы и составляет от 200 руб., максимальная — до 400 тыс. руб.

