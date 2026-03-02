CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На российском рынке состоялся релиз новой бизнес-платформы «Фирмотека»

На российском рынке информационных технологий состоялся релиз нового бизнес-сервиса «Фирмотека», который ставит своей целью демократизацию данных о компаниях по всей стране. Платформа открывает бесплатный доступ к финансовой отчетности всех юридических лиц, зарегистрированных в России, фактически обнуляя стоимость базовой корпоративной аналитики для бизнеса, инвесторов и журналистов.

Рынок сервисов проверки контрагентов долгое время оставался разделенным на дорогие профессиональные системы для служб безопасности и упрощенные справочники с ограниченным функционалом. «Фирмотека» стирает эту границу, предлагая пользователям полноценный аналитический инструмент без регистрации, подписки и скрытых платежей. Чтобы получить доступ к финансовым показателям, структуре собственности и ключевым сведениям о компании, достаточно ввести ее название или ИНН – система мгновенно формирует подробное досье.

Платформа агрегирует данные из официальных государственных источников, включая Единый государственный реестр юридических лиц и Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности ФНС России. Благодаря этому пользователи получают доступ к актуальным регистрационным сведениям, информации о руководстве и учредителях, конечных бенефициарах, размере уставного капитала, а также к полной финансовой отчетности – выручке и чистой прибыли за несколько лет. Дополнительно отображаются данные о среднесписочной численности сотрудников и наличии филиальной сети, что позволяет оценить реальный масштаб деятельности организации. Обновление данных происходит ежедневно, что обеспечивает максимальную достоверность и актуальность информации.

По словам команды разработчиков, проект создавался как ответ на запрос рынка на скорость и прозрачность. Сегодня бизнес не готов тратить время на сложные процедуры регистрации и оплачивать доступ к информации, которая по закону является открытой. Создатели сервиса подчеркивают, что их миссия – предоставить удобный, быстрый и эстетичный инструмент для принятия решений, убрав рекламу, платные барьеры и перегруженный интерфейс.

Сервис ориентирован на широкий круг пользователей. Предприниматели могут использовать его для экспресс-проверки партнеров и оценки рисков перед заключением сделок. Журналисты получают инструмент для анализа связей между компаниями и их владельцами, а инвесторы – возможность провести первичную оценку финансового состояния бизнеса перед началом переговоров.

