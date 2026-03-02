Площадь складской инфраструктуры Ozon превысила 5 млн кв. м.

Логистическая инфраструктура Ozon по итогу 2025 г. включает в себя 50 фулфилмент-центров и более 150 хабов доставки в ключевых регионах страны от Калининграда до Хабаровска, а также за рубежом. Площадь складских объектов увеличилась более чем на треть год к году и превысила 5 млн кв. м по полу. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Компания продолжает расширять логистическую инфраструктуру с фокусом на регионы — увеличивает мощности уже запущенных складов, а также запускает новые логистические центры. По итогам 2025 г. на логистических объектах Ozon каждый день осуществляется 55 млн операций с товарами — это на 80% больше год к году. А в доставку до клиентов либо в пункты выдачи заказов ежедневно передается более 23 млн отправлений — почти на 65% больше год к году.

В 2025 г. Ozon открыла крупные фулфилмент-центры в Республике Дагестан, Республике Адыгея, Ростовской области и Красноярском крае. Общая площадь первых очередей логистических объектов составила 160 тыс. кв. м. по полу, а обработать на них можно до 900 тыс. заказов в сутки. На складах может совокупно храниться порядка 40 млн товаров. После выхода на полную мощность эти фулфилмент-центры смогут совокупно обрабатывать более 2,8 млн товаров ежедневно. Суммарная площадь складов составит более 350 тыс. кв. м. Здесь можно будет расположить порядка 100 млн товаров.

С развитием складской инфраструктуры растет и лояльность клиентов к маркетплейсу. Например, в Республике Дагестан число активных покупателей за год выросло вдвое, а клиенты из Ростовской области и Красноярского края сделали в 2,3 раза больше заказов год к году.

По итогам года Ozon остается лидером по числу пунктов выдачи заказов. В 2025 г. партнеры компании открыли более 24 тыс. новых точек. В результате за год сеть ПВЗ маркетплейса увеличилось на 40% — до 84 тыс. пунктов выдачи, которые охватывают 130 млн жителей России в пешей доступности от дома. При этом почти половина пунктов находятся в городах и селах с населением до 50 тыс. человек. В результате компания доставила их жителям каждый третий заказ, а клиентов в небольших населенных пунктах у Ozon уже практически вдвое больше, чем в Москве.