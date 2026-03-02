CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Сеть «МегаФона» появилась в Игирме

Сотовая связь и мобильный интернет «МегаФона» впервые стали доступны жителям Игирмы Иркутской области. Оператор установил в поселке телеком-оборудование, которое поддерживает сеть четвертого поколения и обеспечивает скорости передачи данных до 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Игирма располагается в Нижнеилимском районе, вблизи реки Илим. В поселке проживают порядка восьми сотен человек, работают школа, больница и почтовое отделение. Ранее сеть «МегаФона» здесь отсутствовала, сейчас же специалисты оператора построили базовую станцию, сигнал которой покрывает всю территорию поселения, а скорости интернета достигают 30 Мбит/с.

Теперь местные жители могут созваниваться с близкими, общаться в мессенджерах, дистанционно получать государственные и банковские услуги, пользоваться стриминговыми платформами и другими цифровыми сервисами в любое удобное время. С появлением телеком-инфраструктуры открылись новые возможности для удаленной работы и онлайн-образования.

«Появление сети в поселениях, где ранее она отсутствовала, — значимый шаг к устранению цифрового неравенства. Сейчас жители Игирмы могут рассчитывать на надежное покрытие 4G — как в повседневной жизни, так и в серьезных ситуациях, когда необходимо вызвать экстренные службы или обратиться к узкому медицинскому специалисту», — сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Кроме того, техническая служба «МегаФона» модернизировала оборудование в соседних Березняках, активировав дополнительный диапазон LTE. В результате увеличились интернет-скорости и емкость сети – большее количество устройств может подключаться к станции одновременно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей

Долг Chronopay удалось погасить продажей дачи его хозяина

Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции

Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Доходы российских видеопиратов падают из-за ухода аудитории

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще