Треть россиян получат подарки от близких в пунктах выдачи заказов маркетплейсов

«Яндекс Маркет» узнал, что россияне планируют дарить близким из других городов на 8 марта и как предпочитают это доставлять. Большинство россиян (69%) готовит близким подарки к Международному женскому дню. Чаще всего для друзей и родственников они выбирают цветы и игрушки (57%), одежду и обувь (55%), товары для хобби и развлечений (48%), торты и сладости (18%). Всего «Яндекс Маркет» опросил более 1,2 тыс. россиян. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Более трети (33%) опрошенных покупают подарки на маркетплейсах и сразу оформляют доставку в пункт выдачи заказов в городах, где живут их близкие. Они получают посылку быстро, даже если находятся в удаленном регионе. 36% россиян заказывают подарки на маркетплейсе потому, что можно оформить доставку по клику — получатель сам выберет удобное время, чтобы посылку привезли домой. Еще среди причин, почему люди выбирают маркетплейсы: быстрое оформление (25%) и возможность легко согласовать подарок с близкими (11%).

Помимо доставки в пункты выдачи, россияне выбирают специальные сервисы, которые работают в городе (20%) и курьерские службы (18%). Половина респондентов отметила, что хотя бы раз курьерская служба не успевала доставить подарок в срок, после чего многие переключались на альтернативные варианты.

Независимо от выбранного способа доставки, всем респондентам важно, чтобы можно было отследить статус посылки (35%) и соблюдались обещанные сроки доставки (34%), а также стоимость услуги (24%).

Маркетплейсы рекомендуют продавцам выбирать модель работы, при которой площадка берет доставку заказов на себя (FBY), так как скорость больше всего важна для отправителей. Как правило, в таком случае близкие могут получить свой подарок уже на следующий день.