«МегаФон» улучшил покрытие сети на трассе Липецк–Усмань

Инженеры «МегаФона» провели модернизацию телекоммуникационного оборудования в селе Сошки Грязинского района Липецкой области. Работы позволили не только ускорить мобильный интернет почти для 1,7 тыс. жителей села, но и обеспечить стабильное покрытие на ключевой автодороге, соединяющей областной центр с пятым по населению городом региона — Усманью.

Трасса Липецк–Усмань протяжённостью около 80 километров связывает два крупных промышленных центра. Ежедневно по ней перемещаются более 1 тыс. человек на общественном транспорте и ещё столько же — на личных автомобилях. Время в пути — около часа — превращается в удобное окно для цифровых сервисов: пассажиры могут общаться в мессенджерах, смотреть видео, пользоваться госуслугами, мобильным банком и решать важные вопросы в режиме реального времени.

После модернизации базовой станции в селе Сошки, расположенном примерно посередине между Липецком и Усманью, связь на трассе стала надёжнее, а средняя скорость мобильного интернета выросла на 15% и теперь достигает 50 Мбит/с.

«Мы подключили дополнительный низкочастотный диапазон, обеспечивающий радиус действия до 30 километров и устойчивое покрытие на открытых участках, включая автодороги. Теперь водители и пассажиры гарантированно остаются в зоне стабильного сигнала и получают быстрый доступ ко всем цифровым сервисам, — сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Мобильный интернет в пути — это не только комфорт, но и важный элемент безопасности: навигатор работает без сбоев, а в случае чрезвычайной ситуации всегда можно оперативно вызвать помощь».

Ранее «МегаФон» улучшил связь на трассе Хлевное — Тербуны. В целом по итогам 2025 г. в Липецкой области было построено и модернизировано более 120 базовых станций.