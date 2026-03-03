МТС включила скоростную связь в московском БЦ «Дубининский»

МТС построила телекоммуникационную инфраструктуру в бизнес-центре «Дубининский» – новом проекте девелопера ГК «Галс-Девелопмент». Арендаторам и посетителям нового офисного комплекса будут доступны голосовая связь и скоростной мобильный интернет со дня открытия.

Новый деловой центр «Дубининский», расположенный в динамично развивающемся Павелецком деловом кластере, состоит из двух корпусов высотой в 24 этажа, объединённых двухэтажным стилобатом. Общая площадь комплекса, включая подземный паркинг, составляет 106088 квадратных метров.

На территории бизнес-центра МТС развернула современную сеть мобильной связи: антенно-фидерную систему и базовую станцию LTE с поддержкой технологии MIMO 2x2, которая позволяет эффективнее использовать частотный ресурс. Для соединения indoor-оборудования – разветвленной системы из 502 компактных внутренних антенн – было проложено 24 км кабеля.

Развернутая сеть обеспечивает равномерное и устойчивое радиопокрытие на всей территории БЦ, включая подземный уровень. Сотрудникам и посетителям учреждений и офисов в деловом центре, с момента открытия будет доступен высокоскоростной мобильный интернет на скорости до 200 Мбит/с и качественная голосовая связь, в том числе по технологии VoLTE, которая позволяет одновременно звонить и пользоваться интернетом на одном устройстве. Решение также позволяет вести автоматизированный учет данных со счетчиков потребления ресурсов и обеспечивает работу устройств умного дома по технологии интернета вещей NB-IoT.

Построенная антенно-распределительная сеть доступна для подключения базовых станций других операторов связи.

«Голосовая мобильная связь и высокоскоростной интернет являются базовыми услугами для миллионов абонентов, где бы они ни находились. Мы активно используем передовые решения, чтобы наши пользователи могли получать качественные услуги мобильной связи в новых социально-значимых и деловых объектах столицы с первых дней их работы», — сказал директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.