CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

«Незаменимый помощник жителей Подмосковья»: Как робот от BSS решает вопросы ЖКХ

В Единой диспетчерской службе (ЕДС) Подмосковья третий год обслуживает граждан голосовой помощник Женя, разработанный BSS. Он регистрирует заявки, консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям, другим жилищно-коммунальным вопросам – и полностью закрывает более половины обращений. За 2025 г. помощник Женя обработал более 206 тыс. звонков, помог создать 85 тыс. заявок в диспетчерскую службу и совершил 143 тыс. обзвонов для уточнения информации. А всего за две недели этого года он ответил более чем на 9 тыс. звонков – чаще всего у него спрашивали про уборку снега, отопление и электричество. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Встроенный в ЕДС искусственный интеллект берет на себя все рутинные задачи: регистрирует заявки, дает консультации, рассказывает о работе управляющей компании и правилах оплаты счетов. А еще перезванивает, чтобы собрать обратную связь и убедиться, что проблема решена.

Женя был разработан и внедрен совместно с BSS в 2023 г., став крупным кейсом использования ИИ и интерактивных голосовых меню (IVR) в коммунальной сфере. Проект помогает снизить нагрузку на операторов, дает прозрачный контроль качества и делает сервис удобнее для людей: меньше ожидания на линии, меньше недозвонов.

Планы по развитию голосового ассистента на ближайшие 6–12 месяцев включают: расширение тематик, на которые может отвечать ассистент (начисления, приборы учета и др.); углубление интеграции с ЕДС и управляющими компаниями; пилотное внедрение офлайн-версии в МФЦ; увеличение доли проактивных обзвонов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

В США судят украинца за создание сайта с поддельными документами для обмана банков

Началось настоящее восстание машин. Нейросети научились самостоятельно скупать дефицитную оперативную память для собственных нужд

В России число новых базовых станций 4G выросло на 16% и достигло 479 тысяч

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще