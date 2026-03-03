Русификация интернета: почему дорожают домены в зоне .рф

С 1 марта 2026 г. вступает в силу Федеральный закон № 168-ФЗ. Он ограничивает использование иностранных языков в публичном пространстве. Параллельно на вторичном рынке растет интерес к доменам в зоне .рф. Она пока менее популярна, но уже воспринимается как премиальная. Вместе со спросом увеличивается и средний чек. В новой реальности кириллические домены перестают быть просто техническими адресами. Они превращаются в стратегические онлайн-активы, и стоят соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Еще до вступления закона в силу «Онлайн Патент» заметил, что компании стали чаще использовать русскоязычный нейминг. В начале 2025 г. доля латинских названий в заявках сокращалась. Но латиница все еще опережала кириллицу на 10%. К концу 2025 г. кириллица вырвалась вперед с тем же отрывом в 10%. Закон подтолкнул бизнес пересмотреть позиционирование и делать ставку на локальное и аутентичное.

Та же картина складывается на вторичном рынке доменов. Товарный знак дает юридическую защиту бренду. А кириллический домен в зоне .рф становится его цифровым лицом. Так выстраивается связь между новым брендингом и присутствием компании в сети.

По данным «Руцентра», запрос на локальность на вторичном рынке доменов проявился еще до изменений в законах. В зонах .ru и .рф пропорция сделок каждый год меняется за счет увеличения последних. Если в 2023 г. на долю .рф приходилось 6,4% сделок, то в 2024 г. уже 9,8%, а в 2025 г. — 10,6%. Вместе с этим вырос и средний чек: с 31,7 тыс. руб. в 2023 г. до 66,3 тыс. в 2025 г. Алексей Спирин, руководитель отдела вторичного рынка доменов «Руцентра», уверен, что спрос на домены в зоне .рф в 2026 г. только вырастет. И причина тому — ориентация бизнеса на локальный рынок. Однако важно понимать и ограничение зоны .рф.

«Каждый день открываются новые бизнесы, стартуют проекты, выпускаются новые продукты. Для каждого нужен сайт. А домены — ресурс конечный, их все меньше, особенно в свободной регистрации. Тут в дело вступает вторичный рынок. И он реагирует на увеличение спроса повышением цен. Особенно это касается коротких, запоминающихся имен, которые в дефиците. Вывод простой: либо покупать домены в .рф сейчас, пока цены не улетели в небо; либо посмотреть в сторону свободной регистрации в других кириллических зонах: локальных, таких как .москва, .спб.рф, или в тематических, например, .дети», — сказал Алексей Спирин.

Таким образом, русификация интернета — не разовое событие, привязанное к дате вступления закона в силу. Это системный тренд, который складывался последние годы. Бизнес последовательно движется в сторону локальной идентичности. И кириллические домены становятся важной частью этого процесса.