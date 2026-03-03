CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Т2 обнулил стоимость мобильного интернета и звонков для клиентов на Ближнем Востоке

T2, российский оператор мобильной связи, ввел дополнительные меры поддержки клиентов в странах Ближнего Востока: компания сделала бесплатной связь для абонентов, находящихся в регионе. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Абоненты оператора могут совершать входящие и исходящие звонки, а также пользоваться услугой безлимитного интернета бесплатно. Особые условия в роуминге применяются на время острой фазы конфликта, действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента.

Клиенты T2 могут бесплатно совершать все входящие и исходящие звонки на номера России и пользоваться услугой безлимитного интернета на территории стран Ближнего Востока. Оператор также предоставляет 30 минут в сутки для исходящих звонков на номера страны пребывания.

Льготные условия распространяются на абонентов, находящихся в Израиле, Иордании, Ираке, Иране, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и в Саудовской Аравии. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента. Это позволит абонентам оставаться на связи с близкими, получать актуальную информацию от российских диппредставительств, авиаперевозчиков и турпоператоров.

Ранее Т2 обнулила стоимость звонков на горячие линии ассоциации «Турпомощь» и ситуационно-кризисного центра МИД для клиентов, находящихся на Ближнем Востоке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

В США судят украинца за создание сайта с поддельными документами для обмана банков

Началось настоящее восстание машин. Нейросети научились самостоятельно скупать дефицитную оперативную память для собственных нужд

В России число новых базовых станций 4G выросло на 16% и достигло 479 тысяч

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще