CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

В «Кинопоиске» кадровые перестановки

Александр Дунаевский возглавит направление персональных ИИ-продуктов «Плюса» и «Фантеха» «Яндекса». В новой роли он сосредоточится на развитии и масштабном внедрении технологий искусственного интеллекта во все развлекательные сервисы компании и созданием персонализированного пользовательского опыта. Назначение Александра отражает стратегический фокус «Фантеха» на ИИ как ключевом драйвере развития экосистемы развлечений. Об этом CNews сообщили представители «Кинопоиска».

Александр Дунаевский руководил «Кинопоиском» с октября 2023 г. За это время сервис закрепил лидерство среди российских видеостримингов и достиг аудитории 18,5 млн смотрящих подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц. В ноябре 2025 г. под его руководством «Кинопоиск» объявил о трансформации из онлайн-кинотеатра в платформу: пользователи получили возможность оформлять на «Кинопоиске» подписки на другие онлайн-кинотеатры и с помощью универсальной системы рекомендаций находить контент, который выходит не только внутри «Кинопоиска», но и на других стримингах, телеканалах и в кинотеатрах. Партнерами платформы стали телеканалы ТНТ, НТВ, «Первый канал», «Матч!» и онлайн-кинотеатры Kion, «Иви», Start, «Амедиатека» и «Смотрим».

Кроме того, Александр Дунаевский объявил об очень важном приоритете для сервиса – появлении в ближайшем будущем персонального ассистента внутри «Кинопоиска», который будет построен на базе технологий Alice AI.

aleksandr_dunaevskij700.jpg

Александр Дунаевский возглавит направление персональных ИИ-продуктов «Плюса» и «Фантеха» «Яндекса»

Пост руководителя и генерального директора «Кинопоиска» займет Николай Буц, ранее занимавший должность директора по контенту сервиса и руководителя лицензирования видео в «Фантехе» «Яндекса» в команде Александра Дунаевского. Николай более пяти лет формирует контентную стратегию сервиса, отвечает за партнерства с правообладателями, закупку и развитие библиотеки, а также за усиление позиций «Кинопоиска» как ключевого игрока на рынке онлайн-кинотеатров. Его назначение обеспечит преемственность стратегии развития «Кинопоиска» и усилит дальнейшее развитие сервиса в тесной работе с индустрией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

В США судят украинца за создание сайта с поддельными документами для обмана банков

Началось настоящее восстание машин. Нейросети научились самостоятельно скупать дефицитную оперативную память для собственных нужд

В России число новых базовых станций 4G выросло на 16% и достигло 479 тысяч

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще