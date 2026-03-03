CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

В поликлинику — через Max: «Ростелеком» открыл зауральцам доступ к медицинским услугам в отечественном мессенджере

«Ростелеком», дочерние компании «РТ Доктис» и «РТ МИС» вместе с региональными органами власти в сфере здравоохранения расширили функционал в новом медицинском чат-боте в мессенджере Max. Теперь жители 24 российских регионов, в том числе и Курганской области, могут не только записаться на прием к врачу через MAX, но и получить консультацию врача онлайн, а также дистанционно закрыть больничный лист. Новый цифровой инструмент упрощает доступ к обслуживанию, позволяя сократить количество посещений медицинских учреждений. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Чат-бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных программ: вопросы со здоровьем решаются в несколько кликов. Для проведения онлайн-консультации с врачом необходимо открыть официальный чат-бот департамента здравоохранения Курганской области в мессенджере Max, авторизоваться через «Госуслуги» (ЕСИА) и забронировать удобное время. После приема в личном кабинете пациента на «Госуслугах» и региональном портале медуслуг «К врачу» можно получить протокол консультации, заверенный электронной подписью врача, а также дистанционно закрыть больничный лист, если позволяет состояние пациента и регламент.

Тестирование, проведенное «Ростелекомом» и дочерними компаниями, подтвердило надежную работу всех ключевых этапов, включая авторизацию через «Госуслуги» (ЕСИА), видеосвязь и корректное закрытие больничного листа.

Сергей Лежнин, генеральный директор «РТ Доктис»: «“РТ Доктис” — в числе первых компаний, реализовавших полноценный сценарий телемедицины в мессенджере Max с помощью мини-приложения, что позволяет пациентам получать консультации врача прямо в мессенджере — без перехода в сторонние сервисы. Это лишь первый этап переноса в Max нашего большого сервиса сопровождения пациентов. В дальнейшем мы планируем дополнить его дистанционным медицинским наблюдением, инструментами самоменеджмента, школами здоровья и другими программами поддержки пациентов. В результате этого в регионах нашего присутствия Max станет единым цифровым окном для взаимодействия пациента и врача: с удобной передачей данных и поддержкой своевременных клинических решений. Масштабирование и устойчивость решения обеспечиваются в том числе за счет партнерства и интеграций с “РТ МИС”».

Дмитрий Зима, генеральный директор «РТ МИС»: «Мы стремимся сделать медицину по-настоящему доступной и убрать лишние барьеры между врачом и пациентом. Новые сценарии в чат-боте позволяют экономить главный ресурс — время. В будущем мы планируем еще больше расширить наши возможности: добавим функцию подписания документов онлайн, например, согласий на обработку данных или на медицинское вмешательство».

Все официальные чат-боты региональных министерств здравоохранения прошли верификацию и отмечены специальным значком, подтверждающим достоверность предоставляемой информации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

В США судят украинца за создание сайта с поддельными документами для обмана банков

Началось настоящее восстание машин. Нейросети научились самостоятельно скупать дефицитную оперативную память для собственных нужд

В России число новых базовых станций 4G выросло на 16% и достигло 479 тысяч

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще